Hace unos días, una seguidora de Juan Soler remeció las redes sociales al asegurar que el actor es un héroe, ya que hace 18 años le salvó la vida a su sobrino mientras se encontraban de vacaciones en Acapulco.

“Hace 18 años en Acapulco ese hombre maravilloso, Juan soler, le salvó la vida a mi sobrino. Juan lo sacó del mar, se estaba ahogando y yo estaba embarazada, casi me infarto del susto. De modo que salvó tres vidas. Dios te bendiga”, comentó.

Este comentario se volvió viral en cuestión de minutos e incluso el propio Juan Soler reaccionó y le contestó a su fiel admiradora.

“Bendiciones a toda su familia. Gracias por compartir este recuerdo”, precisó el protagonista de la telenovela “La mexicana y el güero”.

Seguidora del actor recuerda momento importante que vivió con Juan Soler (Foto: Instagram)

¿QUÉ HA DICHO JUAN SOLER SOBRE ESTA SITUACIÓN?

Hace poco, Juan Soler habló sobre esta situación en una entrevista con el programa “Hoy” y ha dado detalles de ese día cuando le salvó la vida a un niño.

“Yo estaba con mi familia, mi papá vivía todavía, estaban mis hermanos y todo esto, y empieza a gritar toda la familia (del adolescente), estaban como a 50 metros más o menos”.

“Eran gritos y gritos, entonces vi al chavo que estaba detrás de una ola de esas revolventes y no podía salirse, estaba chamaquillo”, detalló.

El actor hizo uso de su experiencia como salvavidas y reaccionó a tiempo para evitar una tragedia, aunque recibió algunos golpes.

“Yo era nadador desde muy chico y trabajé como guardavidas, entonces no me costó mucho sacarlo, un par de buenos golpes nada más porque me arañó toda la cara, todo el pecho, estaba desesperado, pobre chamaco, pero bueno, lo sacamos”, recordó con una enorme sonrisa.

Soler agradeció el detalle de la persona por compartir la anécdota de hace 18 años.

“Qué lindo la verdad, me conmovió mucho el comentario, la gente no suele hacer eso, te mandan comentarios como privaditos, pero dar un testimonio la gente no suele hacerlo mucho”, dijo en Hoy.

