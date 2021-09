Andrés García ha sido considerado durante muchos años como uno de los galanes más cotizados en las producciones mexicanas de Televisa. Actualmente el artista se encuentra alejado de las cámaras, los reflectores y los estudios de grabación y solamente se dedica a pasar sus días en su casa de Acapulco. Durante su vida se le ha relacionado a bellas actrices, entre ellas a María Félix.

Por ahora también aprovecha su tiempo libre para subir contenido a su canal de YouTube donde sus fanáticos y seguidores están siempre atentos a lo que el actor publica para conocer más detalles respecto a su vida y a lo que viene realizando.

Cabe indicar que Andrés García nació en Santo Domingo y obtuvo la fama luego que pisara suelo mexicano, pues, allí fue considerado como uno de los actores más cotizados en su momento, debido a que era el protagonista y galán de distintas producciones que tuvieron éxito internacional.

Gracias a esa popularidad pudo trabajar al lado de importantes actores y actrices a lo largo de su trayectoria en la actuación. A los 25 años inició su carrera en el cine en México y en aquel entonces protagonizó la película “Chanoc”, interpretando al personaje que llevaba el mismo nombre.

Andrés García también fue muy afortunado en el plano sentimental esto gracias a su perfil de galán y debido a ello estuvo comprometido hasta en cuatro ocasiones pero también se le conocen otros romances a lo largo de su vida.

¿POR QUÉ SE VINCULÓ A ANDRÉS GARCÍA CON MARÍA FÉLIX?

El actor comentó, en una oportunidad, que uno de los romances que pudo tener fue con la recordada actriz María Félix.

María Félix es una de las actrices más reconocidas a nivel mundial y tenía como característica su gran carácter y admirable belleza. En su momento se convirtió en un referente de la llamada Época de Oro del Cine Mexicano.

Participó en películas como Enamorada (1946), Tizoc: amor indio (1957), Doña Barbara (1943), película por la cual adoptó el pseudónimo de La Doña por el parecido del carácter de su personaje y el de ella, Maclovia (1943), entre otras.

LA RELACIÓN DE ANDRÉS GARCÍA Y MARÍA FÉLIX

Esto se conoció luego que el propio García comentara en un video de YouTube y que llevaba por título “¿Luchaste contra El Santo, el enmascarado de plata?”, que solo tuvo una simple amistad con “La Doña”, que no era otra que María Félix.

“María Félix y yo nos queríamos y nos admirábamos muchísimo mutuamente y desgraciadamente a mí me dio un poco de miedito entrarle a la relación. Y ella me llegó a decir en una ocasión ‘Bueno ¿tú y yo por qué no nos hemos acostado, qué impedimento has visto tú? Yo no tengo ninguno, sino que me tiemblan las piernas”, confesó García en medio entre risas.

En otro momento, el actor reveló que existía una gran atracción entre ellos pero nunca hubo una relación entre ambos.

“La Doña y yo nos queríamos mucho, nos gustábamos mucho, y siempre tuvimos ganas el uno del otro. A mí me daba pena porque a ella le valía madr*s; ella estaba con su marido, se paraba y venía y me agarraba, me besaba y me apapachaba y no paraba de apapacharme y de besarme”, expresó.

Añadió que María Félix era una gran mujer, una gran señora, un encanto de mujer con un atractivo maravilloso a pesar de que ella era un poco mayor que él, aunque eso no era impedimento para que la atracción se produzca.

