Tras la tensa discusión entre Frederik Oldenburg y Andrés Hurtado “Chibolín” en una entrevista virtual, el presentador peruano fue invitado nuevamente al set de “Hoy Día”, esta vez cara a cara. Si bien la intención era calmar los ánimos entre ambos panelistas, el resultado fue todo lo contario.

Andrés Hurtado “Chibolín”, quien se hizo viral en las redes sociales por despedir abruptamente en pleno directo al productor de su programa por comente un error, acudió el jueves 8 de junio al plató de “Hoy Día” para dar una explicación sobre lo que ocurrió y responder a sus detractores.

La situación ya era tensa debido a que el día anterior”Chibolín” había tenido un fuerte enfrentamiento con Frederik Oldenburg. Luego de esto, el diálogo entre ellos fue tirante porque el presentador peruano pidió que el venezolano no estuviera presente durante su entrevista. ¿Qué pasó exactamente entre ellos en el set de “Hoy Día”? Aquí te lo contamos.

El jueves 8 de junio, Andrés Hurtado fue invitado al set de “Hoy Día" (Foto: Telemundo)

¿QUÉ PASÓ ENTRE ANDRÉS HURTAD “CHIBOLÍN” Y FREDERIK OLDENBURG EN EL SET DE “HOY DÍA”?

Apenas pisó el plató de “Hoy Día”, Andrés Hurtado “Chibolín” se percató de la presencia de Frederik Oldenburg y no pudo ocultar su desagrado. De hecho, el conductor de televisión pidió que el venezolano se retire del set mientras él esté dando la entrevista.

“Dame un segundito por favor, ¿podemos ir al corte?”, preguntó. “No, no, si acabamos de entrar, vente para acá para que platiquemos”, le respondió Penélope.

Pero Andrés Hurtado no estaba dispuesto a hablar en presencia de Frederik Oldenburg, por lo que pidió ir a un corte comercial. Él comentó que había puesto como condición para aparecer en el programa que no esté presente el venezolano.

Frederik Oldenburg en el set de “Hoy Día" (Foto: Telemundo)

“Mil disculpas a los televidentes, pedí que él no estuviera en el set en mi entrevista”, explicó. “Con Daniel sí, pero con Frederik no. Penélope, te pido por favor, soy el invitado y vamos a guardar los protocolos. Bien claro les dije con el señor no quiero estar al lado”, dijo “Chibolín”.

Sin embargo, Chikybombom le dijo al presentador peruano que no era posible hacer lo que él pedía. Mientras tanto, el conductor de “Exatlon Estados Unidos” permaneció sentado y se refirió a la actitud de su colega como una “buena actuación”.

Luego, Frederik Oldenburg miró su reloj y dijo “se va el tiempo, se va el tiempo”, a lo que Andrés Hurtado respondió: “Papasito, no te preocupes si el tiempo se va, si el tiempo se va tú te puedes retirar, que yo pido un upgrade más”.

ANDRÉS HURTAD “CHIBOLÍN” CONTRA LA PRODUCCIÓN DE “HOY DÍA”

El ambiente ya estaba tenso en el set de “Hoy Día”, cuando Andrés Hurtado se lanzó con todo contra la producción del programa por el trato que recibió desde que tomó el avión de Lima a Miami.

“Yo que soy una estrella de televisión, ¿cómo se trata a una estrella? Me invitan a Telemundo, vengo a esta casa, llegó al aeropuerto y cuando subo al avión me mandan al lado del baño, me mandan a economic, tuve que pagar mi upgrade… son fallas de producción”, afirmó.