Con tan solo 17 años, Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez-Alcalá, ha logrado posicionarse como una de las cantantes más representativas de la música regional mexicana. La artista viene conquistando el mercado local e internacional con sus exitosos temas.

La menor de la ‘Dinastía Aguilar” debutó en la industria musical en el año 2012, cuando lanzó “Nueva tradición” junto a su hermano Leonardo. Desde entonces su carrera no ha hecho más que crecer, al igual que su popularidad, ya que en su cuenta de Instagram tiene más de 6,8 millones de seguidores.

Recientemente la cantante mexicana generó miles de comentarios luego de que publicó una fotografía al lado de una guapa jovencita. Su historia de Instagram tuvo miles de reacciones debido a que la artista habla muy poco de su vida personal. A continuación, te contamos todo sobre Luisa, la mejor amiga de Ángela Aguilar.

¿QUIÉN ES LUISA, LA MEJOR AMIGA DE ÁNGELA AGUILAR?

La famosa hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, utilizó sus redes sociales para desearle un feliz cumpleaños a su mejor amiga, Luisa. En la fotografía, que ha causado miles de reacciones, se les ve abrazadas y muy sonrientes.

“Te amo bebé. ¡Feliz cumpleaños!”, escribió la “princesa de la música mexicana” en sus historias de Instagram.

La cantante le deseo un feliz cumpleaños a su mejor amiga (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

La mejor amiga de la artista es una joven influencer que comparte en sus redes sociales su día a día y su amor por los caballos. Tiene más de 27 mil seguidores quienes no dudan en elogiar su belleza.

Asimismo, la joven mexicana presume la linda amistad que tiene con Ángela y la familia Aguilar, pues en su perfil de Instagram también tiene varias fotografías al lado de Leonardo y Aneliz, hermanos de la famosa cantante.

¿CUÁNTO CUESTA VESTIRSE COMO ÁNGELA AGUILAR?

A raíz de que la hija de Pepe Aguilar se ha convertido en un ícono de la moda para muchas jovencitas y niñas que quieren lucir como ella, te damos a conocer cuánto invierte en algunas de sus prendas y accesorios.

En una de sus publicaciones, Ángela Aguilar viste un croptop amarillo y negro con toques blancos de Versace, que costó nada más y nada menos que 19 mil 800 pesos mexicanos (US$ 995).

En uno de sus viajes a Europa lució un bucket hat, que cuesta entre US$ 495 y US$ 573. Sin duda alguna, la muchacha sí que no escatima en gastos para verse bien.

¿ÁNGELA AGUILAR ASEGURÓ SU CABELLO?

La cantante mexicana llamó la atención de todos los medios de comunicación cuando en el programa “Con Permiso” se hizo una revelación. Martha Figueroa, quien conduce este espacio, manifestó que la artista decidió proteger su cabellera.

“No deja que nadie, que cuando la están maquillando o peinando, que nadie le toque el pelo. Porque resulta que ese pelito que tiene Ángela Aguilar es marca registrada y también está asegurado”, señaló Martha Figueroa.

“Ese pelito que ustedes están viendo es una marca registrada y no se le puede hacer de otra manera. Parece que tiene muchos contratos con esa melenita, y ahora sacó unas muñecas que tiene ese pelito”, añadió Figueroa.