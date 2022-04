Si bien el final de “Animales fantásticos 3” ha resuelto muchas dudas de sus fanáticos, también ha dejado nuevas interrogantes muy importantes, como la que gira alrededor de Credence (Ezra Miller), quien supuestamente habría tenido un desenlace fatal, aunque ello no se sabe del todo.

A lo largo de esta “Animales fantásticos 3: Los secretos de Dumbledore”, el mencionado personaje ha jugado un rol fundamental en el desarrollo de la historia, pero desde el inicio se sabía que iba a morir por un problema que fue detallado. Ahora, el principal misterio es saber si seguirá con vida en la cuarta entre o si quizá no aguantó mucho más.

Ezra Miller interpreta a Credence en "Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore" (Foto: Warner Bros.)

EL FINAL DE CREDENCE EN “ANIMALES FANTÁSTICOS 3″

Credence aparece en la tercera parte de “Animales fantásticos 3”, pero desde el inicio se sabe que estaba por morir a causa de la maldición de Obscurus, que es una fuerza parásita que actúa como la manifestación de la magia reprimida en un joven mago o bruja y que, por lo general, hace que las personas no pasen los 10 años.

El personaje interpretado por Ezra Miller es el único caso confirmado de un mago que había superado el Obscurus. Sin embargo, aquella maldición ha provocado que, a lo largo de los años, su vida se desvanece y que muy pronto podría morir. Incluso, Albus, al comienzo del filme, aseguró que ya no se podía hacer nada por salvarlo.

Credence salvó a Newt y su equipo al exponer las mentiras de Grindelwald, pero al hacerlo gastó sus últimas fuerzasy terminó colapsando sin muchas fuerzas, por lo que Aberforth decidió cargarlo por los muchos escalones del templo de Bután, aunque su apariencia daba a entender que no le quedaba más tiempo.

¿CREDENCE ESTÁ MUERTO?

Aparentemente, Credence habría fallecido al final de “Animales fantásticos 3: Los secretos de Dumbledore”, pero no es seguro, pues nunca se vio ello en las imágenes de la película, así que es una duda.

Además, el hecho de que sea alguien muy importante en la película hace creer que todavía puede aparecer en la cuarta entrega de la saga y todo será cuestión de esperar y ver la decisión que han tomado los guionistas para el mencionado personaje.

“ANIMALES FANTÁSTICOS 3″, ¿TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es no. “Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore” no tiene ninguna escena posterior a los créditos y tampoco una escena intermedia, así que, no es imperativo que los fanáticos permanezcan en sus asientos tras el final de la cinta protagonizada por Eddie Redmayne, Ezra Miller, Katherine Waterston y Jude Law.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “ANIMALES FANTÁSTICOS 3″ EN HBO MAX?

“Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore” estará disponible en streaming aunque varias semanas después de su estreno en cines. HBO Max aún no ha anunciado una fecha exacta, pero en el mejor de los casos podría llegar 45 días después de su lanzamiento oficial.

Esto último debido al acuerdo de distribución que existe entre HBO Max y Warner. De acuerdo a dicho trato, cualquier estreno de la productora de cine pasa de forma automática al catálogo de la plataforma 45 días después de su estreno en salas. Por lo tanto, “Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore” estaría disponible desde el 23 de mayo 2022.

No obstante, HBO Max se reserva el derecho de ajustar mínimamente esa fecha. Por lo pronto, los fanáticos de la saga mágica pueden disfrutar de las ocho películas de “Harry Potter” y las dos primeras de “Animales fantásticos”.