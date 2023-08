Después de haber sido vistos muy cercanos en más de una oportunidad, se deslizó la posibilidad de una relación amorosa entre Anitta y Simone Susinna. Y es que, ambas personalidades no ocultaron su cercanía y aparecieron juntas incluso hasta en redes sociales. Sin embargo, ha sido la propia cantante la que apareció para aclarar toda duda sobre su estado sentimental.

En un dialogo con GShow fue que la celebridad sudamericana disipó todas las dudas que había sobre su aparente romance con el actor italiano que apareció en ‘365 Days’. La mujer de 30 años se mostró muy firme en su respuesta y esto fue lo que llamó más la atención de sus seguidores.

Clara y directa

Dejando claro que no está buscando una relación con nadie en este momento, Anitta confesó estar soltera y no tener un romance con Simone. “No estoy saliendo, estoy soltera. Siempre lo he estado”, dijo ella para asegurar que nunca estuvo en salidas con este personaje europeo y solo se mantuvo compartiendo tiempo con él durante su estadía por el Viejo Continente.

De esta manera, se mostró muy sorprendida por los rumores que se dieron a raíz de su cercanía con Susinna. Por otro lado, al ser consultada por el vínculo que habría existido con Luciano Huck durante su aparición en Domingão, ella aseguró solo disfrutar de su vida como mejor lo crea

“Para siempre es una palabra muy fuerte. ¡Estoy viviendo mi vida! ¡No lo sé! Mi vida es un mar de emociones, ¿no es así, gente? Mis fans ya están acostumbrados. Me estoy dejando llevar por la vida, trabajando disfrutándola”, terminó diciendo sobre las historias de amor que se han creado por sus diferentes relaciones amicales.

