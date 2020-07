Pese a que fue cancelada por Netflix, la serie canadiense “Anne with an E”, basada en las historias de “Anne of Green Gables”, escritas por Lucy Maud Montgomery, tiene un gran número de seguidores en todo el mundo. Tras llegar a su fin en enero de 2020, la ficción producida por CBC sigue dando de qué hablar tras el rechazo de los fans por su cancelación.

El reclamo de los fanáticos se ha convertido en una campaña por rescatar la serie, a tal punto que, ante el silencio de Netflix, los seguidores han pedido a Amazon que retome el drama y produzca una cuarta temporada. Sin embargo, aún no hay ningún anuncio oficial sobre el futuro de “Anne with an E”.

Dalila Bela interpreta a Diana Barry, la mejor amiga de Anne

Lo cierto es que el elenco y equipo de producción ya se han despedido tras el final de la tercera temporada. Así lo hizo la actriz Amybeth McNulty, quien compartió una emotiva carta a su adorado personaje Anne, cerrando el capítulo de esta aventura.

Sin duda, el gran éxito que obtuvo la serie recae principalmente en sus personajes, entre los cuales sobresale Diana Barry, la mejor amiga de Anne, por ello te compartimos 10 curiosidades sobre Dalila Bela, actriz detrás de este papel.

10 DATOS QUE QUIZÁ NO CONOCÍAS SOBRE DALIA BELA, DIANA BARRY EN LA SERIE

Es imposible pensar en Anne sin Diana; no sólo le brindó una amistosa mano cuando Avonlea se encargaba de odiar profundamente a la adorable pelirroja favorita, sino también fue un contrapeso importante para los planes de la protagonista, realmente era un apoyo moral que funcionó en las situaciones más difíciles.

No hay duda de que el público fue testigo del talento innato de Dalila Bela, quien mostró sus grandes dotes artísticos, desde hablar con gran fluidez tanto inglés como francés, cantar, bailar y por supuesto resolver momentos dramáticos que exigía su personaje entre gritos y lágrimas. Así que aquí te contamos 10 curiosidades sobre la joven actriz.

La joven actriz obtuvo sus primeros papeles en series de televisión de gran renombre: el primero fue como Jenny Burgess en Fringe y el segundo como una pequeña niña en Supernatural

Su carrera como actriz comenzó oficialmente cuando tenía 5 años, siendo un comercial su primera aparición frente a las cámaras; desde este momento Dalila Bela no ha dejado de trabajar.

Dalila Bela nació el 5 de octubre de 2001 en la ciudad de Montreal, Canadá; por lo que actualmente tiene 19 años, sin embargo, ya no vive en su hogar natal ya que decidió mudarse a Vancouver.

La talentosa artista se ha caracterizado por mantener muy alejada su vida personal de su carrera, incluso se desconocen detalles alrededor de sus padres, pero no que tiene dos hermanos actores: Raphael Alejandro y Bruce Salomon.

Digamos que Dalila Bela siempre ha sido una joven intrépida, por ello comenzó a hablar desde que tenía 11 meses y cuando cumplió un año ya podía articular frases completas y con claridad; sin duda tenía algo especial desde pequeña.

La joven actriz obtuvo sus primeros papeles en series de televisión de gran renombre: el primero fue como Jenny Burgess en Fringe y el segundo como una pequeña niña en Supernatural.

Bela debutó en una película en 2011 con un pequeño papel en La chica de la capa roja, en la que compartió créditos con Amanda Seyfried, Lukas Haas y el oscarizado Gary Oldman.

Dentro de sus primeros papeles se encuentra la película navideña de los Padrinos Mágicos llamada A Fairly Odd Christmas, en la que Dalila Bela se vistió de duende y compartió escenas con Drake Bell en esta comedia familiar de 2012.

Dalila Bela aparece en el cuarto episodio de la quinta temporada de Once Upon a Time, titulado The Broken Kingdom, como la versión joven de Guinevere.

El talento artístico de Dalila Bela es realmente sobresaliente, además de la actuación lleva un sentido musical en la sangre, podrás encontrar distintos covers en YouTube en los que ella canta de forma espectacular. Hizo lo mismo en tres canciones de “Anne with an E”.

A pesar de su corta edad, Dalila Bela ha recibido múltiples nominaciones: ACTRA Toronto Award como Mejor ensamble actoral por Anne with an E o en los Canadian Screen Awards por Mejor actuación infantil por su trabajo en la serie Odd Squad.

Además de la actuación, Dalila Bela lleva un sentido musical en la sangre

