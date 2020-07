“Anne with an E” es una serie canadiense basada en las historias de “Anne of Green Gables”, escritas por Lucy Maud Montgomery. Producida por CBC y protagonizada por Amybeth McNulty, la ficción se internacionalizó tras su llegada a Netflix, donde logró robarse el cariño del público a lo largo de sus tres temporadas. Sin embargo, pese a su éxito, el gigante de streaming decidió cancelarla ocasionando la queja de sus seguidores.

El drama histórico comenzó en pequeño, con un reducido fandom, y con el tiempo logró ganar gran popularidad en todo el mundo. Es por ello que tras el anuncio de que llegaría a su fin, los fans no dudaron en exigirle a Netflix que realice la cuarta temporada. Sin embargo, la plataforma streaming no ha dado señales de cambiar de opinión.

La serie “Anne with an E”, la serie ambientada a finales del siglo XIX, concluyó en su tercera temporada, poniendo triste a sus seguidores (Foto: Netflix)

El reclamo de los fanáticos se ha convertido en una campaña por rescatar la serie, a tal punto que, ante el silencio de Netflix, los seguidores han pedido a Amazon que retome el drama y produzca una cuarta temporada. Sin embargo, aún no hay ningún anuncio oficial sobre el futuro de “Anne with an E”.

Lo cierto es que el elenco y equipo de producción ya se han despedido tras el final de la tercera temporada. La actriz Amybeth McNulty compartió una emotiva carta a su adorado personaje Anne, con palabras capaces de estremecernos y crearnos un nudo en la garganta.

"Anne with an E" es una serie canadiense adaptada de una novela del mismo nombre (Foto: Netflix)

LA EMOTIVA CARTA DE AMYBETH MCNULTY A ANNE

“No creo que alguna vez esté lista para decir adiós, pero como dice el refrán: ‘todo debe llegar a su fin’”, empieza la actriz.

“Gracias por enseñarme, crecer conmigo y amarme. He tomado muchas partes de quién eres en mi vida. Anne me ha enseñado cómo ser valiente, cómo ser fuerte, cómo amar sin pedir disculpas y cómo abordar tantos obstáculos diferentes en la vida. Ella es mucho más que palabras en papel. Ella realmente es parte de quien soy ahora y la llevaré conmigo para siempre. No puedo negar que estoy desconsolada, pero estoy más que agradecida. Una gran parte de mi infancia está documentada, y qué experiencia fue documentar”, escribe McNulty.

En la misma carta, la joven actriz dedica un notable fragmento a sus compañeros de reparto que dieron vida a personajes que también a nosotros nos hicieron reír, llorar e incluso odiar por momentos: Marilla (Geraldine James), Matthew (R.H. Thomson), Diana (Dalila Bela) o Gilbert (Lucas Jade Zumann).

La serie ambientada a finales del siglo XIX siempre mostró maravillosos paisajes y vestimentas típicas de la época (Foto: Anne with an E / Netflix)

“Pusieron cada parte de su corazón y alma en este proyecto, y les prometo que no pasará desapercibido”.

“Todos y cada uno de ustedes me han ayudado a convertirme en la mujer que soy, sólo puedo esperar haberlos hecho sentir orgullosos de alguna manera. Todos ustedes son personas tan notables y nunca podré agradecerles lo suficiente. Por favor manténganse en contacto”, agrega.

McNulty también muestra su total agradecimiento a los fans de la serie. “Y a ustedes, los espectadores. Los que nos han apoyado estos últimos años. Puedo decir esto ahora, pero en esos días duros, fríos y estresantes sólo viendo el efecto que tiene este programa en ti o cómo hizo que tu día realmente me haya empujado. Puedo decir sinceramente que esos días difíciles valieron la pena, para ustedes”.

“Extrañaré este espectáculo con todo mi corazón, y nunca olvidaré este viaje. Mi infancia fue buena, gracias a todos ustedes”, finaliza McNulty, quien ha recibido buenas críticas por dar vida al adorable personaje.

La serie fue grabada en Canadá y luego de tres temporadas emitidas entre 2017 y 2019 en Netflix, se anunció que llegaría a su fin (Foto: Netflix)

VIDEO RECOMENDADO

“Anne with an E”, ¿podría tener temporada 4 en Amazon Prime Video?