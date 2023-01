Hace unas horas se confirmó el fallecimiento de la actriz Annie Wersching, recordada por haber dado su voz y movimientos a Tess en el videojuego de “The Last of Us”, además de participar en otras importantes producciones para la televisión estadounidense.

La trágica noticia la dio a conocer su esposo, el también actor Stephen Full, recordado por interpretar a Ash en “Estoy en la banda”, con quien estuvo casada desde 2009, y es madre de 3 menores hijos.

Annie Wersching y Stephen Full estuvieron casados desde 2009 (Foto: marriedbiography / Instagram)

¿QUIÉN ERA ANNIE WERSCHING?

Annie Wersching era una actriz de televisión y de voz estadounidense que participó en importantes series y cintas, haciendo su debut como invitada en “Star Trek” en el papel de Liana, para luego dar el salto a otras producciones.

Fue así como la actriz participó de serie como “Charmed”, “Supernatural” y “Cold Case” y “Castle”.

El momento más destacado en la carrera de la celeb de Estados Unidos fue su participación como voz y captura de movimiento para dar vida al personaje Tess del videojuego “The Last of Us”.

En los últimos años, la norteamericana fue Lilly Salvatore, la antagonista en “The Vampire Diaries” de 2015, y posteriormente intrepretaría a Leslie Dean, una villana líder de un importante culto en “Runaways” de Hulu.

LA MUERTE DE ANNIE WERSCHING

En un comunicado enviado a los medios, el compañero de la actriz por más 2de una década aseguró que “hay un agujero cavernoso en el alma de esta familia hoy”.

“Pero ella nos dejó las herramientas para llenarlo. Encontró la maravilla en el momento más simple. No necesitaba música para bailar. Nos enseñó a no esperar a que la aventura te encuentre. ‘Ve a buscarla. Está en todas partes’. Y la encontraremos”, añadió.

El comediante de 53 años destacó el rol que cumplió la actriz como madre de los tres pequeños que tuvo la pareja.

“Mientras llevaba a nuestros hijos, los verdaderos amores de su vida, por el sinuoso camino de entrada y la calle, gritaba ¡ADIÓS! hasta que nos alejábamos del mundo. Aún puedo oírla sonar. Adiós, querida. ‘Los quiero, pequeña familia”, sentenció.

En los últimos años, la actriz estuvo combatiendo contra el cáncer, enfermedad que le fue detectada en 2020 y que llevó a la par.