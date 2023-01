Precisamente cuando “The Walking Dead” terminó después de once temporadas, llega “The Last of Us” para tomar la posta en el apocalipsis zombi. La serie de HBO se estrenará dentro de poco y adapta la historia del famoso videojuego homónimo.

El programa creado para consolas de PlayStation fue desarrollado por la compañía Naughty Dog, que ha estado a cargo de otros títulos exitosos como “Rings of Power” y “Way of the Warrior”.

La primera versión fue lanzada en junio de 2013 y recibió muy buenas críticas, tanto por sus gráficos, caracterización y narrativa. “The Last of Us” se volvió uno de los videojuegos más vendidos, llegando a comercializar millones de unidades.

¿CÓMO FUNCIONA “THE LAST OF US”?

En “The Last of Us” los jugadores controlan a Joel, un contrabandista que debe llevar a una adolescente llamada Ellie donde un grupo de rebeldes. Todo en medio de un Estados Unidos post-apocalíptico.

La historia se desarrolla desde un punto de vista de tercera persona y se pueden utilizar armas de fuego, así como armas improvisadas para defenderse de los zombies y los humanos caníbales.

En las versiones en computadora, existe la opción de multijugador, donde ocho participantes pueden cooperar o competir entre sí.

Posteriormente, se publicaron adiciones como “The Last of Us: Left Behind”, que consiste en un solo jugador que sigue a Ellie y su mejor amiga Riley.

¿CÓMO INICIA EL VIDEOJUEGO “THE LAST OF US”?

“The Last of Us” empieza con Joel y su hija Sarah, quienes disfrutan de un momento juntos en su cumpleaños luego de preocuparse por temas cotidianos. Sin embargo, todo cambia rápidamente cuando se esparce un hongo mutante en Estados Unidos, que infecta a las personas y los convierte en zombis.

Ellos se encuentran en los suburbios de Austin, Texas, de donde escapan junto a su hermano menor, Tommy. Mientras que los contaminados los persiguen, Joel y su hija se topan con un soldado. Cuando pensaban que los iba a ayudar, recibe órdenes de asesinarlos.

Tommy salvó a Joel antes de que le dispararan en la cabeza, pero Sarah ya había sido herida y no hubo forma de salvarla.

¿CUÁNDO SE ENCUENTRA JOEL CON ELLIE, LA OTRA PROTAGONISTA?

Luego de la muerte de su hija, Joel queda devastado, pero logra sobrevivir al apocalipsis. El videojuego realiza un salto de 20 años en el tiempo, donde el país ha sido completamente arrasado y los sobrevivientes viven en zonas de cuarentena totalitarias, asentamientos independientes o en grupos nómadas dentro de edificios abandonados.

El protagonista ahora es un contrabandista en la zona de cuarentena del norte de Boston junto a su compañera Tess. El grupo antimilitarista llamado Luciérnagas les ofrece una buena recompensa a cambio de que lleven sana y salva a una adolescente llamada Ellie a la Casa del Estado de Massachusetts, fuera de la zona de cuarentena.

Joel y Ellie viajando en auto dentro del videojuego de "The Last of Us" (Foto: Naughty Dog)

¿POR QUÉ ELLIE ES IMPORTANTE EN “THE LAST OF US”?

Poco después de iniciar su viaje, Joel y Tess descubren que Ellie estaba infectada, pero no era tan simple como pensaban. Cuando una persona era mordida por un zombi, no duraba más de dos días hasta convertirse en uno de ellos, pero la adolescente había sido contagiada hace tres semanas y sobrevivido.

En conclusión, la Ellie había desarrollado inmunidad al hongo que trajo el apocalipsis, por lo que las Luciérnagas la querían para desarrollar una vacuna. Esto la vuelve la única esperanza para salvar a los sobrevivientes y tratar de reconstruir la sociedad.

Sin embargo, cuando llegan al punto de encuentro, descubren que el emisario de las Luciérnagas había sido asesinado y un grupo de militares se aproximan. Poco antes, Tess reveló que había sido mordida, por lo que decidió sacrificarse para que Joel y Ellie pudieran escapar.

El protagonista decide buscar a su hermano Tommy, quien había sido una Luciérnaga, para saber si les podía indicar dónde encontrarlos.

LOS ZOMBIS NO SON LO ÚNICO QUE DEBEN ENFRENTAR

Joel y Ellie no solo deberán evitar ser mordidos o devorados por los zombis, sino que dentro de los humanos sobrevivientes también hay enemigos. Como mencionamos anteriormente, los militares no están de su lado.

Además, también a diversos grupos de bandidos que roban víveres o armas del resto, los cuales harán su camino más difícil.

Posteriormente, también deberán enfrentarse a un grupo de carroñeros y caníbales. Joel se enfrenta a uno de ellos y termina gravemente herido, por lo que Ellie debe curarlo y encargarse de cazar.

Sin embargo, se topa con el resto del grupo, quienes buscan reclutar, pero ella se niega. Uno de ellos la persigue y quiere matarla, pero Ellie logra asesinarlo. En ese momento, llega Joel, quien se había recuperado y fue a buscarla.

David y James son dos miembros del grupo caníbal de "The Last of Us" (Foto: Naughty Dog)

¿JOEL Y ELLIE ENCUENTRAN A LAS LUCIÉRNAGAS?

Después de ser atacados en la universidad, Joel y Ellie descubrieron que las Luciérnagas se habían mudado al Hospital de Salt Lake City en Utah. Después de casi ahogarse en el camino, la adolescente quedó inconsciente y son encontrados por una patrulla de los renegados.

Marlene, la líder del grupo que le había hecho el ofrecimiento originalmente, le informa que están preparando a Ellie para la cirugía, pues determinaron que una parte de su cerebro había mutado y lo necesitaban para producir la vacuna que salvará a miles de personas. Sin embargo, el costo de eso sería la muerte de la joven, quien ya se había vuelto como una hija para Joel.

¿ELLIE ES SACRIFICADA?

Joel debe tomar una difícil decisión: salvar a la humanidad o a Ellie. Finalmente, se abre paso hasta la sala de operaciones, matando a cualquiera que se cruce en su camino. Lleva a la adolescente–quien todavía se encontraba inconsciente– hasta el estacionamiento.

Allí se encuentra a Marlene, quien trata de convencerlo que esta no es la alternativa correcta y que Ellie quería sacrificarse. Sin embargo, Joel le dispara y parte con la joven. Cuando ella despierta y pregunta qué pasó, el hombre le miente y le dice que las Luciérnagas habían encontrado a más personas como ella para desarrollar la vacuna.

Antes de entrar al asentamiento donde vive Tommy, Ellie le cuenta a Joel cómo fue infectada junto a su mejor amiga Riley y la culpa que siente por haber sobrevivido. Por ello, le hace jurar que lo que le dijo acerca de las Luciérnagas es verdad, y el protagonista vuelve a mentir.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE LA SERIE DE “THE LAST OF US”