El exitoso videojuego “The Last of Us” (2013) de Naughty Dog tendrá una adaptación televisiva live-action que se estrenará muy pronto. Esta serie de HBO tiene a Craig Mazin y Neil Druckmann como showrunners y ya es considerada como una de las producciones para TV más caras jamás realizadas.

Tal como la obra original, el programa se desarrolla en un futuro postapocalíptico. Además, tiene a los reconocidos actores Pedro Pascal y Bella Ramsey interpretando los roles principales de Joel y Ellie, respectivamente.

¿Quieres averiguar más detalles al respecto? A continuación, descubre de qué trata la serie “The Last of Us”, cuál es su fecha de estreno y todo lo que sabemos sobre la ficción conjunta de Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Naughty Dog, The Mighty Mint y Word Games.

¿DE QUÉ TRATA “THE LAST OF US”?

“The Last of Us” es la adaptación del famoso videojuego homónimo que fue desarrollado para la consola PlayStation 3. La serie se compone de 9 capítulos en total y está ambientada en el 2033, en un Estados Unidos postapocalíptico.

Allí, un grupo de supervivientes deberá salir adelante, 20 años después de desatarse una pandemia global que arrasó con casi todo a su paso. Esta fue provocada por una infestación de hongos que vuelve locas a sus víctimas y luego destruye sus ojos.

En ese sentido, la trama sigue la historia de Joel (Pedro Pascal), un contrabandista que debe escoltar a la adolescente Ellie (Bella Ramsey) fuera de la zona de cuarentena. Algunos médicos piensan que ella puede ser la clave para hallar la cura de la plaga, ya que es inmune a la infección cerebral por Cordyceps.

En el camino, desde lo que solía ser Boston hasta lo que queda de Salt Lake City, ambos personajes se encontrarán con infectados, un par de caníbales y otras situaciones propias de estas circunstancias tan hostiles.

Vale precisar que Craig Mazin señaló que la serie tendrá algunas modificaciones respecto a la producción original: “Los cambios que estamos haciendo están diseñados para complementar y expandir las cosas. No para deshacer, sino para mejorar (...) Las cosas que son nuevas y que mejoran la historia están conectadas de manera orgánica y seria, creo que tanto los fanáticos del juego como los recién llegados las apreciarán”, afirmó al pódcast “Must Watch”.

Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie en una escena de "The Last of Us" (Foto: HBO)

EL TRÁILER DE LA SERIE “THE LAST OF US”

El pasado 3 de diciembre, se estrenó el tráiler oficial de “The Last of Us”. El adelanto de la primera serie de HBO basada en un videojuego tiene una duración de dos minutos y medio. Puedes ver el clip, a continuación.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE LAST OF US”?

La serie “The Last of Us” se estrenará el domingo 15 enero del 2023. Al igual que producciones como “House of the Dragon” o “The White Lotus”, la ficción lanzará un capítulo semanal a las 9:00 p. m. ET/PT, a través de HBO y HBO Max.

Horario de estreno por países:

México: 7 p.m.

7 p.m. Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 8 p.m.

8 p.m. Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 9 p.m.

9 p.m. Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10 p.m.

10 p.m. España: 3 a.m. del 16 de enero

Bella Ramsey como Ellie en la serie "The Last of Us" (Foto: HBO)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE LA SERIE “THE LAST OF US”?

Pedro Pascal como Joel, un sobreviviente atormentado por un trauma de su pasado.

Bella Ramsey como Ellie, una adolescente de 14 años que puede ser la clave para crear una vacuna.

Gabriel Luna como Tommy, el hermano menor de Joel y ex soldado.

Merle Dandridge como Marlene, la jefa del movimiento Luciérnagas.

Jeffrey Pierce como Perry, un rebelde en una zona de cuarentena.

Anna Torv como Tess, una socia contrabandista de Joel.

Nico Parker como Sarah, la hija de Joel.

Murray Bartlett como Frank, un superviviente que vive en un pueblo aislado.

Nick Offerman como Bill, un sobreviviente que vive con Frank.

Storm Reid como Riley Abel, una niña huérfana que crece en el Boston postapocalíptico.

Conoce más detalles sobre los protagonistas del relato en el siguiente enlace.