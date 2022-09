“The Last of Us”, uno de los videojuegos de acción y aventura más aclamados de la última década, tendrá una serie en HBO, cuyo estreno está fijado para 2023. Craig Mazin, creador de la aclamada serie limitada “Chernobyl”, será el encargado de adaptar la historia. Tras el anuncio, también se ha dado a conocer más detalles en torno a la producción, como los actores que serán parte de la historia y sus personajes.

La serie basada en el popular juego exclusivo de PlayStation de 2013 tiene lugar 20 años después de un brote de zombis en la Tierra. Llamados “Infectados”, los no-muertos son infligidos por hongos cordyceps que han mutado para infectar, matar y crecer sobre animales, y ahora humanos.

El juego cuenta la historia de Joel y Ellie, dos extraños que forman un estrecho vínculo a lo largo de su viaje por América. Joel, un contrabandista endurecido que ha vivido el apocalipsis desde su inicio, tiene la tarea de escoltar a Ellie, una niña de 14 años que nació durante la pandemia, por todo el país. Entonces, ¿quién es quién en “The Last of Us”?

EL ELENCO COMPLETO DE “THE LAST OF US” DE HBO

Pedro Pascal como Joel Miller

Pedro Pascal dirigirá la serie como Joel Miller, el principal protagonista incondicional pero gruñón del primer videojuego. Joel es un hombre complejo y lleno de matices, endurecido por años de amarga supervivencia en la América postapocalíptica. Su personaje comienza su historia con una de las aperturas más desgarradoras del mundo de los videojuegos, solo para sumergirse en una existencia brutal y viciosa en un mundo que ya no reconoce.

Pedro Pascal como Joel Miller en “The Last of Us” (Foto: HBO)

Bella Ramsey como Ellie

La segunda protagonista de la serie será interpretada por Bella Ramsey. La joven actriz será Ellie, aportando todo su carisma a uno de los mejores personajes femeninos del mundo de los videojuegos. Ellie es todavía una joven adolescente en el primer título de “The Last of Us”, pero su edad no impide que sea un personaje matizado y capaz.

Nick Offerman como Bill

Nick Offerman también se une al elenco como el irritable pero entrañable Bill. El personaje aparecerá en 10 episodios completos de la primera temporada. Su personaje es un jugador importante en el videojuego detrás de la serie de HBO, pero su papel en el juego no es tan importante como el de algunos de los otros personajes.

Anna Torv como Tess

En el papel de Tess, una amiga cercana y tal vez el interés amoroso de Joel, está Anna Torv. Torv es una de las actrices menos conocidas del elenco principal de “The Last of Us”, pero aún tiene una larga trayectoria en Hollywood. Su personaje equilibra los duros instintos de supervivencia de Joel con la compasión y la amistad, demostrando que uno puede sobrevivir en las brutales condiciones del apocalipsis sin abandonar su humanidad.

Anna Torv interpreta a Tess en “The Last of Us” (Foto: Netflix)

Merle Dandridge como Marlene

Otro de los personajes femeninos de gran impacto de “The Last of Us”, Marlene de Fireflies, será interpretada por el pilar musical de Broadway, Merle Dandridge. El arco de Marlene es uno de los más importantes en toda la trama, pues trabaja incansablemente para ayudar a las luciérnagas a encontrar una cura para la infección cerebral Cordyceps que acaba con el mundo.

Murray Bartlett como Frank

Seleccionado para actuar junto a Offerman como su compañero de toda la vida, Frank, tenemos a Murray Bartlett de Looking. La presencia de Frank es extremadamente limitada, pero parece que jugará un papel mucho más importante en la serie de HBO. Está programado para aparecer en seis episodios completos en la primera temporada.

Gabriel Luna como Tommy Miller

Apareciendo como el hermano de Joel, Tommy, Gabriel Luna se une al elenco después de un breve descanso de la escena cinematográfica y televisiva. Su último papel vio a Luna aparecer como Rev-9 en “Terminator: Dark Fate” de 2019, antes de que el actor de 39 años tomara un descanso durante gran parte de la pandemia de COVID-19.

Gabriel Luna será Tommy Miller en “The Last of Us” (Foto: Chris Delmas / AFP)

Jeffrey Pierce como Perry

El nombre de Jeffrey Pierce puede parecer familiar para los fanáticos acérrimos de “The Last of Us”, esto es porque él es el actor detrás de la captura de movimiento y la voz de Tommy tanto en el juego original como en la Parte II. Pero en la serie de HBO , Pierce interpretará al personaje de Perry, un sobreviviente convertido en rebelde que no apareció en los videojuegos originales.

Storm Rei como Riley

Solo tiene 18 años, pero Storm Reid ya tiene más experiencia que varios de los artistas de esta lista. Irrumpió en la escena con un papel en “12 Years a Slave” de 2013 y siguió el papel con créditos protagónicos en “A Wrinkle in Time” y “The Bravest Knight” de Hulu.

Nico Parker como Sarah

La miembro más joven del elenco, Nico Parker, se une a Pascal, Ramsey y el resto como Sarah Miller, la hija pequeña de Joel. La actriz detrás del personaje tiene 17 años, lo que podría significar que Sarah ha cumplido más edad.