“The Last of Us”, la serie de HBO basada en el popular videojuego post-apocalíptico, ya tiene a sus protagonistas. Los actores encargados de interpretar a Joel y Ellie serán Pedro Pascal (“The Mandalorian”) y Bella Ramsey (“Game of Thrones”), así lo confirmó Deadline.

La adaptación estará ambientada dos décadas después de la implosión de la sociedad actual y seguirá a Joel, un duro sobreviviente, que es contratado para sacar de contrabando a una niña de 14 años llamada Ellie de una zona de cuarentena “opresiva”.

Según la sinopsis oficial de “The Last of Us”, “lo que comienza como un trabajo pequeño pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir”.

El escritor y director creativo del videojuego, Neil Druckmann, también será guionista y productor ejecutivo junto al director Craig Mazin (“Chernobyl”). Mientras que el piloto estará a cargo del cineasta ruso Kantemir Balagov (“Beanpole”).

HBO alista serie de “The Last of Us”, la cual que será dirigida por el creador de “Chernobyl”. (Foto: Naughty Dog)

PEDRO PASCAL COMO JOEL

Pedro Pascal interpretará a Joel, “un curtido superviviente, atormentado por traumas y fracasos del pasado, que debe atravesar una América devastada por la pandemia mientras protege a una niña que representa la última esperanza de la humanidad”.

Aunque apareció anteriormente en series como “Buffy, la cazavampiros”, “The Good Wife”, “Graceland”, “Homeland”, sin duda, su primer papel reconocido fue el de Oberyn Martell, la ‘Víbora Roja’, en la cuarta temporada de “Game of Thrones”.

Desde entonces la carrera del actor chileno nacionalizado estadounidense ha crecido notoriamente. Durante tres temporadas asumió el papel del agente de la DEA, Javier Peña, en la serie de Netflix “Narcos”.

Su último proyecto exitoso es “The Mandalorian”, serie de Disney+ en la que encarna al protagonista, Dyn Jarren, y recientemente apareció en la película “Wonder Woman 1984”.

Pedro Pascal será uno de los protagonistas de la adaptación televisiva del videojuego “The Last of Us”. (Foto: AFP/Sony Interactive Entertainment)

BELLA RAMSEY COMO ELLIE

Bella Ramsey interpretará a Ellie, “una huérfana de 14 años que nunca ha conocido más que un planeta devastado. Lucha por equilibrar su instinto de ira y desafío con su necesidad de conexión y pertenencia, así como su nuevo descubrimiento de que quizás sea la clave para salvar el mundo”.

La actriz británica de 17 años es mejor conocida por interpretar a Lyanna Mormont desde la sexta temporada de “Game of Thrones”. Aunque su rol era secundario causó gran impacto en los fans de la serie de HBO, sobre todo por su imponente presencia y su valerosa muerte.

Ramsey también apareció en la segunda temporada de “His Dark Materials” y protagonizó el drama infantil británico “The Worst Witch”.