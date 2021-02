Gina Carano es una de las caras más conocidas de “The Mandalorian”, la serie de Disney Plus ambientada en el universo de “Star Wars” y que es protagonizada por Pedro Pascal. La serie incluso ha sido considerada por la crítica como la salvadora de la franquicia tras algunos fracasos que incluyen la nueva trilogía.

La actriz y exluchadora de artes marciales mixtas estadounidense interpreta a Cara Dune, una ex soldado de la Alianza, que pasó a ser una mercenaria. Dune se une a Mando en la misión de proteger a Grogu (“The Child”) en tiempos políticos turbulentos entre la caída del Imperio y la formación de la Nueva República.

Sin embargo, tras dos temporadas de “The Mandalorian”, Gina Carano no regresará a la serie pues fue despedida por Lucasfilm por su última polémica en redes sociales. En un comunicado, la compañía señaló que la actriz “ya no es empleada de Lucasfilm y no hay planes para ella en el futuro”. Aquí te contamos todo lo que pasó.

Gina Carano, despedida de la serie "The Mandalorian" y Star Wars por sus comentarios en redes sociales (Foto: Disney Plus)

POR QUÉ FUE DESPEDIDA GINA CARANO DE THE MANDALORIAN

La actriz protagonizó el miércoles 10 de febrero una nueva polémica por sus comprometidos comentarios en redes sociales que comparaban la situación política de Estados Unidos con la Alemania Nazi.

“Los judíos fueron golpeados en las calles, no por los soldados nazis, sino por sus vecinos… incluso por niños. Debido a que la historia se edita, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?”, cuestionó Gina Carano.

Gina Carano comparó la situación política de Estados Unidos con la Alemania Nazi (Foto: Instagram/Gina Carano)

Pero no ha sido la única cuestionable publicación de la actriz. Antes del estreno de la segunda temporada de “The Mandalorian” (30 de octubre de 2020), Carano fue cuestionada por el público por mensajes transfóbicos y racistas publicados en sus redes sociales, así como considerar que hubo “fraude electoral” en la carrera a la presidencia de Estados Unidos que enfrentó a Joe Biden y Donald Trump, e instar a no usar mascarilla durante la pandemia del COVID-19.

Según informa Variety, el agente de Gina Carano, United Talent Agency, también se negó a seguir trabajando con ella.

Cabe mencionar que Gina Carano iba a protagonizar su propio spin-off del universo “Star Wars”, según The Hollywood Reporter. Incluso, Disney estaba lista para anunciar la noticia en diciembre pasado, pero la compañía descartó esos planes después de ver las publicaciones anteriores de la actriz. “Han estado buscando una razón para despedirla durante dos meses, y hoy fue la gota que colmó el vaso”, dijo una fuente a THR.