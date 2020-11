Star Wars es una de las franquicias más famosas del mundo que ha evolucionado durante décadas para convertirse en parte de la cultura popular mundial. Si bien su último producto de ficción es “The Mandalorian”, los fans han seguido por mucho tiempo las aventuras de otros guerreros galácticos como Anakyn Skywalker, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, entre otros.

Al inicio, cuando se estrenaron las primeras tres películas de la franquicia, se hablaba de un mundo regido bajo una fuerza infinita e invisible que se encontraba en cada ser vivo. Aquellos “bendecidos” por el destino lograban controlar esta Fuerza de maneras increíbles desarrollando habilidades físicas, el poder de mover objetos con la mente y hasta lanzar rayos de energía.

No obstante, todo cambió cuando se lanzó la segunda trilogía, comenzando con “La Amenaza Fantasma”. En ella, George Lucas tomó una base sólida de la mitología de Star Wars y lo explicó todo en aproximadamente medio minuto en una de las escenas más polémicas de la franquicia.

De pronto, se mencionaron a los midiclorianos que derrumbaría el misticismo principal de las películas, aunque otros fans argumentaron que si se necesitaba una explicación lógica de lo que pasaba con los Jedi y los Sith. En cualquier caso, fue polémico, y hasta el día de hoy se habla de estos midichlorian que también se han mencionado presuntamente en la nueva serie de Disney Plus “The Mandalorian”.

¿QUÉ SON LOS MIDICLORIANOS?

La Fuerza, como explica Obi-Wan en “Una Nueva Esperanza”, es una energía que nos une a todos. No es un poder místico que solo poseen unas pocas personas seleccionadas en el universo. Todos tenemos “La Fuerza”, lo que importa es cómo la usas, o no y tus creencias al hacerlo.

Aquí entra la explicación de “The Phantom Menace”, donde Qui-Gon Jinn responde la pregunta de un joven Anakin que le menciona directamente sobre los midiclorianos. Él los define como formas de vida microscópicas que viven en cada célula de los cuerpos de cada ser vivo en el universo. Con ellos, todos son simbiontes.

Aún más confundido, Anakin sigue preguntando y el Jedi deja de lado la explicación científica para combinar sus palabras con la mística de sus creencias: los midiclorianos le hablan a los seres vivos y le presentan la voluntad de La Fuerza. Mientras más cantidad de estos seres microscópicos tengas en el cuerpo, más sensible a ella eres.

En un simil con los deportes, todos nacen con la capacidad de lanzar una pelota de baloncesto, pero no todos son LeBron James. En “The Last Jedi” esto se reafirma, porque se da la idea de que cualquiera puede usar La Fuerza y tener la capacidad de usarla no te hace más o menos especial que un niño de cualquier planeta.

Por su parte, George Lucas dio más detalles en la misma página de Star Wars sobre este tema en una conversación con el autor Terry Brooks, quien en ese entonces estaba novelizando las películas. Según lo que dijo, son seres vivos que cualquiera en el mundo de la franquicia conoce, pero pocos entienden su verdadera razón de ser:

“Asumo que los midiclorianos son una raza que todo el mundo conoce. La forma en que interactúa con este campo de energía más grande (la Fuerza) es a través de los midiclorianos, que son sensibles a la energía. Están en el centro de tu vida, que es la célula, la célula viva. Están en una relación simbiótica con la célula. Y luego, debido a que todos están interconectados como uno, pueden comunicarse con el campo de Fuerza más grande. Así es como conoces La Fuerza“.

En resumen, los midiclorianos son seres vivos microscópicos que viven en tus células y ellos te permiten interactuar con La Fuerza. ¿Por qué entonces causó polémica su descubrimiento? Principalmente porque desde la primera película, La Fuerza fue tratada como un poder “celestial” que podía ser heredado, con partes del guion que mencionaban “La Fuerza es fuerte en mi familia” (Luke le dice esto a Leia en “Return of the Jedi”).

Lastimosamente, el discurso de Star Wars a lo largo de las películas ha sido inconsistente, explicando por un lado que cualquiera podría utilizar La Fuerza si entrena lo suficientemente duro como para hacerlo, mientras que por otro lado le ha dado el protagonismo y el manejo de La Fuerza a ciertas familias específicas.

No obstante, esto último no cambia el hecho de que los midoclorianos sean simplemente seres vivos microscópicos dentro del cuerpo de cualquier ser que permiten tener una sensibilidad con La Fuerza. Lo demás, se ha dejado a libre interpretación de los fans, lo que ha llevado que incluso algunos confundan a los midiclorianos como el origen de La Fuerza, lo cuál es totalmente falso.

