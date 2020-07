Fama







“Star Wars”: ¿por qué George Lucas agregó a Jabba the Hutt y Boba Fett en la edición especial de “A New Hope”? El especial conmemorativo por el vigésimo aniversario de la primera película de historia llegó con algunas modificaciones que no fue del agrado de los fans. Jabba the Hutt y Boba Fett fueron los dos personajes que no gustaron