Din Djarin y su pequeño encargado, Grogu (The Child), se han convertido en el nuevo dúo dinámico del universo Star Wars. Desde que personas como C-3PO y R2-D2, los fans no habían visto una pareja más perfecta y, con el final de la segunda temporada de “The Mandalorian”, los espectadores (casuales y fanáticos) tienen tiempo para reflexionar sobre sus momentos favoritos de la serie.

Sin duda alguna, el principal espectáculo de la serie de Disney Plus es la relación entre el protagonista mandaloriano y su pequeño amigo verde. Quizás, esta sea la historia que de una nueva vida a la franquicia. Conoce a continuación los momentos que realmente cimentaron este vínculo en la pantalla.

LAS MEJORES ESCENAS DE DIN DJARIN Y GROGU

10. El primer encuentro

Luke Skywalker mirando a los soles gemelos de Tattooine , la proyección de holograma de la Princesa Leia, Darth Vader asfixiando a cualquiera que se encuentre en el camino, Grogu agarrando el dedo del misterioso Mandaloriano, todas estas son imágenes del universo de “Star Wars” impresas permanentemente en la cultura pop. En ese dulce momento, se presenta todo el mensaje y el motivo de la serie.

La escena es un dulce momento y presenta todo el mensaje y el motivo de la serie (Foto: Disney Plus)

9. Levantando el Mudhorn

Este fue un momento que sorprendió a todos, incluido los fanáticos incondicionales de la franquicia. La imagen de Grogu salvando a su potencial asesino de ser absolutamente destrozado por el Mudhorn fue lo que confirmó las sospechas de que el ‘Baby Yoda’ tenía alguna conexión con la Fuerza o con el Jedi al que se parece.

8. Darle a Grogu el mando

Lo que comenzó como una broma de Grogu tratando de quitar la perilla brillante de los controles de Razor Crest usando la Fuerza se convirtió en un gesto bastante entrañable entre los dos personajes. El acto puede ser simple, no hay nada particularmente crucial en la perilla, pero la acción habla más fuerte de lo que las palabras pueden imaginar.

7. El ‘Force Choke’ a Cara Dune

Algo tan lindo, tierno y con los ojos muy abiertos es la última criatura que cualquiera esperaría tener la capacidad de intentar asfixiar a alguien. Es impactante, es discordante, es algo que hizo que los espectadores enloquecieran, pero también es algo que nunca olvidarán.

El ‘Force Choke’ (Fuerza de asfixia) es un movimiento reservado principalmente para los Lord Sith, pero, en este caso, es en realidad un acto protector y afectuoso. Grogu vio que su amigo y figura paterna adoptiva estaba en problemas, e hizo lo que mejor sabía que lo salvaría.

Grogu es el verdadero nombre de Baby Yoda (Foto: Disney Plus)

6. Tomándolo como un expósito

Para un personaje bautizado en las aguas de ‘The Way’, a Djarin le tomó muchas agallas separarse del clan y esencialmente entregar a su pequeño amigo al enemigo mortal de los mandalorianos, los Jedi. Pero lo que dijo el Armero era cierto: Grogu es un expósito y el vínculo entre ellos era casi inquebrantable.

Desde el principio, Djarin no parece ser el indicado para criar a un pequeño como si fuera suyo, pero el acto de poner su propio código en peligro por su bien es realmente un gran paso en el arco de su personaje. ¿Qué más se puede decir además de ‘Este es el camino’?

5. Llevándolo al Estadio

No es un momento crucial en la trama, de hecho, es más una imagen cómica: Grogu flotando en su cápsula junto a Djarin en su camino hacia un nuevo contacto. Este acto es una manera simple pero efectiva de mostrar la máxima repetida del Mandaloriano, “dondequiera que yo vaya, él va”.

4. Aprendiendo de su vínculo

La aparición de Ahsoka Tano en la narrativa era algo con lo que los fanáticos soñaban desde el final de la primera temporada, pero dio un giro bastante inesperado cuando se supo que Grogu podía vincularse mejor con su figura paterna adoptiva que con un maestro Jedi. Durante su tiempo con Ahsoka, Jarin aprendió dos cosas. Se enteró del nombre real de su pequeño amigo y de que su vínculo era más fuerte que el de los suyos. Este fue uno de los momentos más cruciales de su amistad.

Grogu flotando en su cápsula junto a Djarin en su camino hacia un nuevo contacto (Foto: Disney Plus)

3. Llamarlo por su nombre

Ver al otrora fuerte y silencioso mandaloriano llamar a Grogu por su nombre y trabajar con él para practicar sus poderes de la Fuerza es esencialmente el equivalente a un padre jugando a la pelota con su hijo. Cualquier fanático de la ciencia ficción o la fantasía sabe cuánto poder hay en un nombre, y esta escena lo confirma con un momento de unión suave pero fuerte. Es una vista muy íntima del lado dulce de Djarin.

2. Volando con él

Esta escena es una muestra completa de su relación. Ver al Mandaloriano volar con su mochila propulsora con Grogu atado al pecho no solo es un momento dulce y feliz que siempre se destacará para los fanáticos, es simplemente divertido. La expresión de éxtasis de Grogu es absolutamente adorable, no hay duda de eso. Pero, en este increíble momento, uno no puede evitar imaginarse a Djarin sonriendo de oreja a oreja bajo ese casco también.

1. Djarin se quita el casco para despedirse

Para alguien tan inflexible en mantener su rostro oculto, Djarin rompió su código varias veces en la segunda temporada. Mando y The Child se ven cara a cara por primera y posiblemente última vez es un momento en la serie que realmente toca las fibras del corazón. Exponer su rostro siempre se presenta como el último acto de deshonra, pero no había mejor manera de decirle adiós a Grogu que verlo a los ojos sin máscara.