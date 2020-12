El quinto episodio de la segunda temporada “ The Mandalorian ” no solo presentó a Ahsoka Tano (Rosario Dawson) también mencionó a un personaje del universo “Star Wars” que probablemente solo los verdaderos fans reconocieron. Se trata de Thrawn, el Gran almirante de la Armada Imperial.

Antes de vencer a la magistrada Morgan Elsbeth, Ahsoka preguntó dónde podría encontrar a su líder, el Gran Almirante Thrawn, quien ha sido el villano principal de “ Star Wars: Rebels ”, serie animada que se emitió entre octubre del 2014 y marzo de 2015.

HISTORIA DEL GRAN ALMIRANTE THRAWN

Este personaje apareció por primera vez en la trilogía creada por Timothy Zahn, dentro de las obras ‘Heredero del Imperio’, ‘El resurgir de la Fuerza Oscura’ y ‘La última orden’. Esta saga se desarrolla tras la muerte de Palpatine y muestra a Thrawn tomando el mando de lo que queda del Imperio, para reconstruirlo y volver a poner en jaque a toda la Nueva República.

Thrawn fue un oficial chiss y gran almirante de la Armada Imperial durante el reinado del Imperio Galáctico (Foto: Lucasfilm)

Su nombre original es Mitth’raw’nuruodo, se caracteriza por su piel azul y sus ojos rojos, y nació en una familia chiss de casta común, pero al unirse al Imperio fue rebautizado Thrawn, y gracias a sus habilidades se convirtió en el único Gran Almirante No-Humano del Imperio.

Cuando ya estaba en la cima el Gran Almirante Thrawn se desempeñó como oficial al mando de la Séptima Flota, cuya nave insignia era el Destructor Estelar clase Imperial I Quimera. Además, tras la Batalla de Atollon, la flota de Thrawn trabajó con la Primera Legión liderada por el Lord Sith Darth Vader, a quien el Gran Almirante conoció como el Jedi Skywalker.

ÚLTIMA CAMPAÑA Y MUERTE

Luego de enterarse de la muerte de Palpatine y Darth Vader en Endor, Thrawn reclutó a Gilad Pellaeon y su destructor estelar el Chimaera para hacerle frente a la Alianza Rebelde. Su primer punto fue Myrkr, un planeta olvidado por la República y los Jedi, seguido de Wayland donde reclutaron a Joruus C’broath y los artilugios que el emperador había ocultado en el planeta. Posteriormente, consiguió una gran flota de Dreadnaught e inmediatamente empezó su campaña y consiguió derrotar a la flota de la Nueva República.

Todo parecía a favor del Gran Almirante, pero la Nueva República hizo un contraataque en Bilbringi, y empezó una encarnizada batalla. Cuando Thrawn iba a poner en práctica una maniobra que le daría la victoria, su guardaespaldas noghri, Rukh, lo asesinó, así que su segundo al mando, Gilad Pellaeon, se retiró.

Thrawn es considerado uno de los más brillantes estrategas imperiales (Foto: Lucasfilm)

THRAW EN “STAR WARS: REBELS”

La tercera y cuarta temporada de “Star Wars: Rebels” presenta una versión más joven de Thrawn, no obstante conserva su habilidad como estratega y su gusto obsesivo por el arte, especialmente por el arte mandaloriano.

Al final de la cuarta entrega, el Gran Almirante desapareció sin dejar rastro, pero sobrevive al intento de asesinato por parte del Jedi Ezra Bridger. Durante la Guerra Civil Galáctica reunió datos sobre las regiones desconocidas, pero regresó tras la muerte del Emperador, y utilizó a la Magistrada Morgan Elsbeth para ejecutar algunos de sus planes.

THRAW EN “THE MANDALORIAN”

Luego de ser mencionado en el capítulo 13 de “The Mandalorian” es probable que al Gran Almirante Thraw aparezca en los próximos episodios de la serie de Disney+. Sin embargo, el escritor Timothy Zahn aclaró que no está involucrado.

“No, no me estoy escondiendo ni ocultando información a ninguno de vosotros”, escribió en un post de Facebook. “Estaba (y estoy) completamente fuera del circuito de todas las cosas de Mandalorian. De hecho, me enteré justo cuando ocurrió en el capítulo, pues una vez Ahsoka pronunció su nombre, la gente comenzó a salpicar esta página con comentarios, preguntas y aplausos. Entonces, nos encontramos en la situación de ¿qué pasará después?”

“Bueno, en estos momentos, sus conjeturas son tan buenas y válida como las mías. Una cosa que sí sé: los escritores / productores / directores no sueltan una bomba como esa sin algún tipo de base o ganas de continuar con algo así en el futuro. Estaré sentado disfrutando de la serie con todos ustedes, esperando ansiosamente ver cómo se desarrolla la saga. Además, con suerte, será muy fiel artísticamente”, agregó.