La segunda temporada de “The Mandalorian” terminó el rescate de Grogu y la reaparición de un poderoso jedi, Luke Skywalker, pero ese no es el final de la serie de Disney Plus, ya que la compañía confirmó que la tercera entrega llegaría en diciembre de 2021.

Los rumores de una nueva temporada comenzaron en abril del 2020 cuando una fuente de Variety reveló: “Acabamos de comenzar la preproducción y estamos buscando más aventuras para el Mandaloriano en la temporada 3”.

Asimismo, confirmaron que el departamento de diseño de producción empezó a trabajar en la temporada 3 el 20 de abril, y explicaron que “los engranajes han comenzado a trabajar muy temprano” porque el departamento requiere “un tiempo de espera tan grande”.

Así se despidió Grogu de Din al final de la temporada 2 de "The Mandalorian" ¿Se volverán a reunir? (Foto: Disney+)

¿QUÉ PASARÁ LA TEMPORADA 3 DE “THE MANDALORIAN”?

El final de la segunda entrega de “The Mandalorian” dejó pendiente preguntas como ¿Mando quedará atrapado en una guerra civil? ¿Quién será el nuevo portador del Darksaber? ¿Qué sucederá con Moff Gideon? ¿Grogu volverá con Mano en algún momento? ¿Ahsoka volverá? ¿Qué otros personajes de “Star War” aparecerán? ¿Cómo Luke se separa de Grogu?

En una entrevista con People, el actor Giancarlo Esposito, quien interpreta a Moff Gideon, habló sobre la tercera temporada: “Vivimos en un universo que es enorme y [que tiene] mucho que explorar. Así que creo que este programa comenzará a sentar las bases para la profundidad y amplitud que vendrán en la tercera y cuarta temporada, donde realmente comenzarás a obtener respuestas”.

Como Grogu estará ausente, al menos por un tiempo, Mando podría enfocarse en el conflicto con Bo- Katan, quien desea convertirse en la gobernante del Mandalore, para lo que necesita el Darksaber. Aunque Din se lo ofreció Gideon explicó que debe ganarlo en batalla para reclamar el poder.

Por otro lado, Gideon ya tomó la sangre que necesitaba de Baby Yoda, entonces, ¿para qué y para quién es? ¿Podría estar relacionado con Snoke o se trata de un nuevo enemigo?

Luke Skywalker prometió proteger y entrenar a Grogu para convertirlo en un Jedi (Foto: Disney+)

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “THE MANDALORIAN”

La tercera temporada de “The Mandalorian” todavía no cuenta con tráiler oficial.

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE MANDALORIAN 3”

Estos son los actores que probablemente volverá para la nueva tanda de episodios:

Pedro Pascal como el Mandaloriano (Din Djarin)

El Niño/ Grogu

Gina Carano como Carasynthia “Cara” Dune

Carl Weathers como Greef Karga

Bill Burr como Mayfeld

Temuera Morrison como Boba Fett

Ming-Na Wen como Fennec Shand

Giancarlo Esposito como Moff Gideón

Rosario Dawson como Ahsoka Tano

Probablemente Boba Fett también vuelva en la tercera temporada de "The Mandalorian" (Foto: Disney+)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “THE MANDALORIAN”?

La tercera temporada de “The Mandalorian” se estrenará alrededor de la Navidad de 2021 en Disney+.