“Game of Thrones” culminó su emisión el pasado 19 de mayo del 2019, con un final de temporada que no cumplió con las expectativas de sus más fieles fans. Entre muchas cosas, los espectadores se quejaron de que Lady Stoneheart, un gran personaje de los libros de George R. R. Martin, nunca apareció en pantalla.

Como se recuerda, Lady Catelyn falleció junto a su hijo Robb Stark y su esposa Talisa en el famoso episodio de la “Boda Roja”, durante el matrimonio de Edmire Tully y Roslin Frey. Esto presentó las bases que necesitaban los guionistas para traer a la encarnada Lady Stoneheart de la muerte, pero esto no sucedió en las futuras temporadas.

Incluso hubo una interacción muy interesante con Brienne de Tarth, quien le juró lealtad al igual que los libros. Lo único que faltaba es que esta versión de Catelyn Stark se convirtiera en la mensajera de la muerte para enfrentar a su gran amiga, pero existió un motivo por el cual nunca se llegó a ver en la pantalla chica.

¿Qué pasó exactamente? En líneas generales, como menciona Screenrant, la aparición de Lady Stoneheart habría causado que los principales elementos del show que se habrían trabajado hasta ese momento hubieran quedado sin importancia, además de que los libros no muestran un final porque George R. R. Martin aún no lo había escrito.

¿POR QUÉ LADY STONEHEART NUNCA APARECIÓ EN “GAME OF THRONES”?

Como ya se mencionó, Lady Stoneheart es una Catelyn Stark resucitada, que se convierte en líder de la Hermandad sin Banderas y es consumida por un deseo de venganza contra la Casa Frey después de la muerte de ella y su hijo mayor Robb en la “Boda Roja”. Ella busca castigar a quienes la lastimaron a ella y a su familia.

El personaje es uno de los favoritos de los fanáticos debido al giro que significó que los libros resucitaran a Catelyn Stark así, aunque al final el personaje solo ha aparecido dos veces en ellos. Los creadores Weiss y Benioff decidieron no incluirla debido a sus apariciones mínimas en los libros y su efecto en el resto del programa.

En declaraciones a Entertainment Weekly, el dúo aclaró que sus razones para no incluir a Lady Stonheart eran tres. En primer lugar, tenían una inclinación de lo que Martin planeaba hacer con el personaje, y pensaron que incluirla habría arruinado los próximos eventos del programa en general que ya estaban planeando.

En segundo lugar, sabían que en las temporadas 5 y 6 estarían matando y resucitando a Jon Snow, por lo que querían que ese hecho tenga el mayor impacto posible. Si mostraban la resurrección de Catelyn Stark, no habría sido tan especial que Jon reviviera y daría pie a muchas otras teorías sobre la casa Stark.

Por último, la “Boda Roja” fue una de las escenas más icónicas y alabadas de toda la serie, y la finalidad de la muerte de Catelyn Stark se habría degradado si ella regresara. Es más, sentían que colocar a la actriz Michelle Fairley en un papel totalmente silencioso habría desperdiciado su inmenso talento.

Si eres uno de los tantos fanáticos que se decepcionaron por esto, no estás solo, ya que el propio Martin expresó su deseo de ver a Lady Stoneheart en la serie. Sin duda, su papel será aún mayor en los libros, pero Benioff y Weiss no pudieron esperar tanto para saber exactamente lo que el autor tenía pensado hacer en el papel.

La pareja creadora no tuvo unas buenas decisiones al final de “Game of Thrones”, pero quizás la exclusión de Lady Stoneheart fue un acierto de su parte. No abandonaron por completo el papel importante que desempeña en los libros, atribuyendo aspectos del “zombi vengativo” entre el elenco del programa.

Aquellos que claman por ver a Lady Stoneheart en carne podrida no deben perder la esperanza todavía. HBO está ansiosa por expandir el universo televisivo de “Game of Thrones” con una serie de precuelas ya programada para 2022. A medida que más y más entregas auxiliares regresen a Westeros, no es demasiado descabellado pensar que Lady Stoneheart aún puede obtener su tiempo en la pantalla chica o grande.

Dado el final cuestionable de la serie, HBO podría incluso utilizar al personaje para hacer algo más grande al final, incluso cambiando algunas cosas que sucedieron detrás de pantalla durante los eventos más importantes de “Game of Thrones”. Por último, podrían crear un spin-off donde Catelyn Stark si revivió como Lady Stoneheart, pero nunca se vio en la serie principal. Las posibilidades son ilimitadas.

