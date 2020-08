“Game of Thrones” fue una de las series de televisión más vista de los últimos años y no cabe duda que, la historia creada George R. R. Martin, siempre se quedará en la memoria de los fanáticos que recuerdan a la perfección los 73 capítulos que se emitieron a lo largo de las ocho temporadas a través de HBO.

La serie tiene muchas escenas que han pasado a la historia y una de ellas es el suicidio del Rey Tommen Baratheon en el capítulo final de la temporada 6 de “Juego de Tronos”.

La repentina muerte de este joven soberano tomó por sorpresa a sus fanáticos, ya que muchos esperaban que el plan que había tramado su madre Cersei Lannister de separarlo de Margaery Tyrell al fin tendría resultado y podría manipularlo, sin embargo, esto no fue así.

Al verse solo, desesperado y sin la mujer de su vida, el joven Tommen Baratheon, decidió acabar con su vida y se lanzó desde la ventana de su cuarto, pero su muerte estuvo impulsado por muchas más razones y aquí te las contamos.

Tommen Baratheon no soportó la muerte de su ama y el desastre que generó su madre, así que decidió suicidarse (Foto: HBO)

¿POR QUÉ TOMMEN BARATHEON SE SUICIDÓ?

Tommen estuvo presente en la historia de Game of Thrones desde la primera temporada, pero comenzó a tomar mucho más protagonismo a partir de la cuarta entrega. Al igual que sus hermanos, el adolescente fue resultado de la incestuosa relación entre Cersei y su hermano gemelo, Jaime Lannister.

Recordemos que cuando Margaery Tyrell llegó a Desembarco del Rey tenía como meta convertirse en reina, así que se casó con Joffrey y durante su boda, él murió envenenado, así que inmediatamente Tommen Baratheon fue coronado Rey.

Es así que Margaery no perdió el tiempo en su misión y cambió su enfoque hacía el nuevo, inexperto e ingenuo Rey, así que no dudó en seducirlo y casarse con él.

Matrimonio de Tommen Baratheon y Margaery (Foto: HBO)

Todos pensaban que las cosas se llevarían en paz, pero el conflicto surgió rápidamente cuando Cersei se puso celosa de la influencia de Margaery sobre su hijo y le dio más poder al Gran Gorrión.

Esta situación la llevó a preparar un plan para separar a su hijo de los Tyrell, pero lamentablemente fracaso, ya que el joven rey creí a ojos cerrados en todo lo que el Gran Gorrión y su secta religiosa decían.

Cuando Cercei tenía que hacer presente para ser juzgada por sus crímenes, ella orquestó una explosión de incendios forestales en el Gran Sept, matando a miles, incluida Margaery. Después de presenciar el desastroso evento, Tommen se quitó la corona y se suicidó saltando por la ventana de su habitación.

No cabe duda que la muerte de Margaery fue un factor importante en su suicidio, pero las acciones de su madre fueron una pieza más importante del rompecabezas. Ya qué el no se encontraba estable emocionalmente, así que el hecho que Cercei matara a miles de personas inocentes en King’s Landing, incluida la mujer que amaba, fue insondable para él.

Al darse cuenta de que su nueva fe era una mentira y que no le quedaba nadie a quien recurrir, el joven rey sintió que no tenía más opciones que acabar con su propia vida. Definitivamente fue una de las muertes más abruptas en Game of Thrones .

