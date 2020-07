Después del final de “Game of Thrones” (“Juego de tronos” en español), se anunció una serie de spin-offs de la exitosa ficción de fantasía de HBO. El primero de ellos, protagonizado por Naomi Watts, fue cancelado en octubre de 2019; sin embargo, George RR. Martin reveló que su libro más reciente, titulado ‘Fire & Blood Vol. 1’ y que narra la historia de la familia Targaryen inspiró a la red de cable a realizar un nuevo proyecto.

“El universo de ‘Game of Thrones’ es tan rico en historias”, dijo Casey Bloys, presidente de programación de HBO. “Esperamos explorar los orígenes de la Casa Targaryen y los primeros días de Westeros junto con Miguel, Ryan y George”.

“House of the Dragon” es el título de esta precuela, que contará con 10 episodios y con Ryan Condal y Miguel Sapochnik como showrunners.

Primer arte de "House of the Dragon", a estrenarse próximamente en HBO.

HISTORIA DE “HOUSE OF THE DRAGON”

“House of the Dragon” estará ambientada 300 años antes de “Game of Thrones” y narrará “el principio del fin para la Casa Targaryen”, única familia sobreviviente de la antigua civilización Valyria tras su destrucción.

Esta familia tiene una historia larga y complicada, hay incesto, locura, guerras, dragones, traiciones y mucha destrucción, por lo que ver todo eso en una serie sería muy interesante, además, podría ayudar a explicar la razón por la que Khaleesi perdió la cabeza al final del show original.

George RR. Martin no quiso revelar muchos detalles al respecto, pero si dijo que “tiene un guion y una biblia, y ambos son excelentes, de primer nivel, emocionantes”. Asimismo, confirmó el retorno de algunos personajes importantes “Puedo decirles que habrá dragones” escribió. “Todos los demás han dicho eso, entonces ¿por qué no yo?”.

Asimismo, las fuentes consultadas por EW, indicaron que “House of Dragons” mostrará la Danza de los Dragones y la guerra civil de los Targaryen, eventos a los que se hace referencia en algunas en “Game of Thrones”.

TRÁILER DE “HOUSE OF THE DRAGON”

Aunque este spin-off de la serie de HBO no tiene un tráiler aún, el canal de YouTube de “Game of Thrones” compartió algunos videos con datos de la historia de los Targaryen.

ACTORES Y PERSONAJES DE “HOUSE OF THE DRAGON”

En un primer momento los rumores señalaban que se estaba buscando a intérpretes para dar vida a Aegon, Visenya y Rhaenys Targaryen, no obstante, Entertainment Weekly informó en julio de 2020 que el proceso de casting inició y están buscando a los actores que den vida al Rey Viserys I, a la Princesa Rhaenyra Targaryen, a la Reina Alicent Hightower y a Aegon II Targaryen.

Estos personajes son claves en la guerra civil de Targaryen y en los libros de George RR. Martin son descritos de la siguiente manera:

Rey Viserys I: el amado quinto rey Targaryen cuyo reinado fue pacífico y próspero hasta su muerte.

Princesa Rhaenyra Targaryen: heredera elegida por el Rey Viserys I; una jinete de dragones que creció esperando convertirse en la primera reina gobernante de Poniente.

Reina Alicent Hightower: la ambiciosa segunda esposa de Viserys I y la madrastra de Rhaenyra, que concibió tres hijos con el monarca Targaryen.

Aegon II Targaryen: el hermanastro menor de la Princesa Rhaenyra, que la desafía en su camino al trono provocando una guerra civil.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “HOUSE OF THE DRAGON”?

“House of the Dragon”, primera precuela de “Game of Thrones”, que se centrará en la familia Targaryen, se estrenará en algún momento de 2022 y será parte del nuevo servicio streaming de WarnerMedia, HBO Max.