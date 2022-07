Después del éxito que tuvo la serie de HBO, “Game of Thrones”, los fanáticos del universo creado por George R.R. Martin esperaban, desde hace años, una precuela. Ya se sabía que estaban trabajando en esto, aunque no se conocía durante qué periodo iba a estar ubicada. Finalmente, se anunció que el próximo proyecto sería “House of the Dragons”, la cual mostrará la guerra civil que dejó a la dinastía Targaryen en pedazos.

El nuevo spin-off estará basado en la novela “Fuego y Sangre”, la cual ocurre 200 años antes de los hechos de “Game of Thrones”. El principal evento es “La danza de dragones”, es decir, la guerra que hubo entre dos facciones de la Casa Targaryen, por la sucesión al trono. Este fue un hecho importante, debido a que murieron muchos miembros de la familia, al igual que sus dragones.

“House of the Dragon” se estrena el próximo 21 de agosto a través de HBO. Ya se ha confirmado gran parte del elenco, incluyendo a Matt Smith, Paddy Considine, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, entre muchos más.

¿QUIÉN ES DAEMON TARGARYEN?

Daemon Targaryen era un miembro de la Casa Targaryen en la época en la que ellos gobernaban Poniente. Era el hijo menor de Baelon Targaryen y hermano menor del rey Viserys I.

Su tercera esposa fue su propia sobrina, Rhaenyra Targaryen, la hija a la cual Viserys I nombró su heredera, lo cual desencadenó la guerra civil conocida como “Danza de Dragones”. Durante este periodo, fue un gran defensor de su pareja, quien luchaba contra Aegon II por el trono de hierro. Quienes apoyaron a Rhaenyra eran conocidos como los Negros.

Daemon era uno de los guerreros con más experiencia de su tiempo y portaba una espada de acero Valyrio llamada “Dark Sister”. Además, también era un jinete de dragón y el suyo se llamaba Caraxes.

En la serie, va a ser interpretado por el actor Matt Smith, conocido por su papel en “Doctor Who” y “The Crown”.

DATOS PERSONALES DE DAEMON TARGARYEN

Nombre completo: Daemon Targaryen

Daemon Targaryen Apodos: Lord de Lecho de Pulgas, El príncipe de la Ciudad y el príncipe canalla

Lord de Lecho de Pulgas, El príncipe de la Ciudad y el príncipe canalla Raza: Valyrio

Valyrio Padre: Baelon Targeryen

Baelon Targeryen Madre: Alyssa Targaryen

Alyssa Targaryen Fecha de nacimiento: 81 d.C

81 d.C Fecha de defunción: 130 d.C

130 d.C Esposas: Rhea Royce, Laena Velaryon y Rhaenyra Targaryen

Rhea Royce, Laena Velaryon y Rhaenyra Targaryen Amante: Mysaria

Mysaria Hijos: Baela Targaryen, Rhaena Targaryen, Aegon III Targaryen, Viserys II Targaryen, Visenya Targaryen

APARIENCIA FÍSICA Y PERSONALIDAD DE DAEMON TARGARYEN

De acuerdo con las ilustraciones de “Fuego y Sangre”, de George R.R. Martin, su cabello y armadura eran plateadas. Mientras fue comandante de la Guardia de Desembarco del Rey, utilizó la característica capa dorada, pero con el símbolo de la casa Targaryen, el dragón de tres cabezas.

Daemon fue descrito como alguien muy apuesto, con agallas, ligeramente peligroso y susceptible a las críticas. Adicionalmente, era hábil en las batallas, las justas, caza y enfrentamiento de espadas.

Aunque estaba casado con Rhaenyra, tenía como amante a la bailarina de Lys, Mysaria. Por otro lado, su más grande rival era Otto Hightower, el padre de la segunda esposa del rey Viserys I.

Daemon Targaryen (Matt Smith) cuando era Comandante de la Guardia de la Ciudad en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

LA JUVENTUD DE DAEMON TARGARYEN

Fue nombrado caballero a los 16 años, durante el gobierno de Jaehaerys I, quien le concedió la espada de Valyrio “Dark Sister”. De joven se casó con Lady Rhea Royce, heredera de Piedra de las Ruinas y cabeza del Valle de Arryn, pese a que no gustaba de ella.

Cuando su hermano ascendió al trono, pidió la nulidad de su matrimonio, pero Viserys I se negó. En su lugar, lo integró al Consejo Privado, nombrándolo Consejero de la Moneda y, posteriormente, Consejero de Edictos. Renunció a estos cargos debido a su enemistad con Otto Hightower.

Se volvió el comandante de la Guardia de la Ciudad donde creó muchas alianzas y lealtad, pues introdujo mejoras en el armamento. Además, fue él quien empezó a vestirlos con mantos dorados, por lo que el grupo empezó a ser conocido como las “capas doradas”.

Bajo su liderazgo, se redujo en gran porcentaje la delincuencia de Desembarco del Rey, posiblemente porque era muy estricto y severo con los criminales que capturaba. Frecuentaba las tabernas y burdeles de los barrios bajos, conocido como “Lecho de Pulgas”. Allí, conoció a Mysaria, quien se convirtió en su amante e informante.

LA ASPIRACIÓN DE DAEMON TARGARYEN POR EL TRONO

Como su hermano Viserys I todavía no había tenido hijos varones, se intentó nombrar a Daemon como su heredero. Él ansiaba el título de Príncipe de Rocadragón, por lo que se autoproclamó y esto fue mal visto por su hermano.

Otto Hightower aconsejó al rey nombrar a su hija mayor, Rhaenyra, como su heredera, pero este no lo hizo hasta que el varón que esperaba murió junto con su esposa durante el parto. Después de que su hermano lo desplazara como sucesor al trono, renunció a las capas doradas, se marchó de la capital junto con su amante y se mudó a Rocadragón.

Daemon se vio forzado a mandar a su amante a Lys, a pedido de su hermano, donde Mysaria sufrió la pérdida de su hijo, lo cual generó mucho rencor en Daemon.

Como no podía gobernar Poniente, marchó a las islas de Peldaños de Piedra, al este de Dorne. Utilizó a su dragón Caraxes, la flota de Lord Corlys Velaryon y un ejército de mercenarios, logrando conquistar la mayoría de las islas. Esto le permitió formar fuertes alianzas en Pentos. Sin embargo, poco después se aburrió y volvió a la corte.

EL REGRESO DE DAEMON A DESEMBARCO DEL REY

Con el fin de reconciliarse con su hermano, le ofreció su corona de rey de los Peldaños de Piedra y el Mar Angosto, lo cual surgió efecto, recibiéndolo nuevamente en el Consejo Privado.

Para ese momento, Viserys I ya se había casado con su segunda esposa, Alicent Hightower y había tenido hijos varones con ella, desplazando a Daemon mucho más lejos de la línea de sucesión.

Se rumorea que, durante esa época, Daemon sedujo a su sobrina Rhaenyra, elogiándola por su belleza, contándole sus aventuras y dándole invaluables regalos. Incluso se especuló que habría mantenido relaciones sexuales con ella, antes de que cumpliera 16 años. Lo que sí queda claro es que eran muy cercanos y pasaban mucho tiempo juntos, más de lo que Visery I aprobaba, por lo que fue exiliado.

EL SEGUNDO MATRIMONIO DE DAEMON TARGERYAN

En 115 d.C., Rhea Royce, la esposa a la que despreciaba, murió. Por ello, Daemon intentó reclamar Piedra de Runas, pero fue rechazado por la Casa Royce y Lady Jeyne Arryn.

Decidió viajar a Marcaderiva, lugar que encabezaba la Casa Velaryon, donde conoció a Laena Velaryon, la hija de su amigo Crolys. Poco después le pidió su mano en matrimonio. La pareja había viajado por diferentes Ciudades Libres y a Pentos, donde nacieron sus hijas gemelas Baela y Rhaena.

Por su parte, Rhaenyra se había casado con el hermano de Laena, Laenor Velaryon, con quien vivía en Rocadragón. Al parecer, la princesa se había encariñado con su tía política y las dos solían volar juntas en sus dragones. Por ello, posteriormente, Rhaenyra comprometió a sus dos hijos mayores, Jacaerys y Lucerys Velaryon, con Baela y Rhaena.

Se dice que después de la muerte de Laena, en el Año de la Primavera Roja, Daemon arregló que Laenor fuera asesinado, así como Harwin Strong, el supuesto amante de Rhaenyra.

SU MATRIMONIO CON RHAENYRA TARGARYEN

El mismo año en el que ambos quedaron viudos, se casaron sin el consentimiento del rey Viserys I. En ese momento, Daemon tenía 39, mientras que Rhaenyra tenía 23 años. Esto generó mucha controversia, pues no habían pasado siquiera seis meses de la muerte de sus respectivas parejas. Juntos tuvieron dos hijos, Aegon y Viserys.

Cuando Lord Corlys enfermó, Rhaenyra le propuso nombrar a su segundo hijo con Laenor, Lucerys Velaryon, como heredero. Sin embargo, Vaemond Velaryon, sobrino de Corlys, se opusó y aseguró que sus primeros hijos no eran Velaryon, sino fruto de su amorío con Harwin Strong.

Ante este insulto, Rhaenyra hizo que su esposo Daemon apresara a Vaemond, lo decapitara y se lo dio de comer a su dragón Syrax.