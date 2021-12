Antes de “House of Dragon” (”La casa del dragón”). Terminada “Game of Thrones” (”Juego de tronos”), la primera apuesta de HBO para continuar la franquicia fue una serie ambientada en la Edad de los Héroes, conocida preliminarmente como “The Long Night” o “Bloodmoon”. Sin embargo, el proyecto desarrollado por la escritora Jane Goldman fue cancelado tras la grabación de un episodio piloto que nunca salió a la luz.

Sin título oficial, la serie fue una de las cuatro precuelas que HBO había considerado antes del final del drama original. La ficción iba a estar ambientada unos 8.000 años antes de los eventos de “Game of Thrones”, con Goldman como showrunner y el mismo George R.R. Martin entre los productores ejecutivos.

El spin-off fue cancelado oficialmente el 29 de octubre de 2019 tras recibir una ola de comentarios negativos de la misma HBO por un piloto que había demandado millones de dólares a la cadena.

EL COSTOSO PILOTO FALLIDO

El presidente de WarnerMedia Entertainment, Bob Greenblatt, reveló que el desarrollo de este capítulo piloto costó alrededor de US$ 30 millones. En declaraciones para el libro “Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers”, del periodista James Andrew Miller, el ejecutivo recordó lo que ocurrió tras bambalinas en la empresa.

En principio, Greenblatt se involucró en la producción cuando ya estaba en marcha, aunque no por eso dejó de compartir sus impresiones tras ver sus primeras imágenes. Según dijo, se reunió con Casey Bloys, el presidente de Programación de HBO, para comentarle lo siguiente: “Esto no funciona y no creo que cumpla con la promesa de la serie original”. ¿Qué respondió Bloys? Coincidió con él. Poco después, el proyecto recibía una sentencia de muerte.

“Había una gran presión por hacerlo bien y no creo que hubiese funcionado”, remarcó.

Las precuelas de “Game of Thrones” comenzaron a idearse en 2017, entre estas, la que quedó desestimada a pesar de haber reunido un talentoso elenco que incluía a Naomi Watts.

Cuando canceló el programa, HBO comunicó que se había tomado esta decisión “después de una cuidadosa consideración”.

El piloto había sido grabado en Irlanda del Norte en 2019. Entre sus productores ejecutivos también figuraban S.J. Clarkson, James Farrell, Jim Danger Gray, Vince Gerardis, Daniel Zelman and Chris Symes

“HOUSE OF DRAGON”

Luego de la cancelación de “The Long Night”, HBO confirmó la realización de “House of Dragon”, una precuela basada en los relatos de la novela “Fuego y sangre”, del mismo Martin. La serie recibió directamente la orden para grabar una temporada completa.

Ambientada 200 años antes de “Game of Thrones”, “House of Dragon” es la historia de la Casa Targaryen, en especial de Viserys Targaryen, el príncipe que debía suceder en el trono a su abuelo, Jaehaerys Targaryen.

“Yo fui quien animó a Casey a darle luz verde a la serie”, contó Greenblatt en la misma entrevista.

“Dije: ‘no arriesguemos US$ 30 millones en un piloto’. No puedes gastar US$ 30 millones en un piloto y luego no aprobarlo. ‘No hagamos un piloto. Vamos por una gran serie con la que nos sintamos bien y hagámosla. O no’”, agregó.

De 10 episodios, “House of Dragon” será estrenada en algún momento del año 2022.