A puertas del esperado estreno de “House of the Dragon”, ya hemos podido ver las primeras imágenes del rey Viserys I. La precuela de “Game of Thrones” se ubica 300 años antes de la historia original y narra la lucha por el trono dentro de la Casa Targaryen, la cual acabó con gran parte de los miembros y sus dragones. Por ello, la serie de HBO introducirá a nuevos personaje que prometen cautivar al igual que el elenco original.

Desde que “Game of Thrones” terminó con la derrota del Rey de la Noche y la muerte de casi todos los personajes, incluyendo a Daenerys Targaryen, los fanáticos esperaban una precuela que contara otro fragmento del amplio universo que ha creado George R.R. Martin.

Luego de un fallido episodio piloto con Naomi Watts, que buscaba contar la historia de Poniente en la Era de los Héroes, HBO nos trae “House of the Dragon”. De forma similar al drama original, esta también mostrará la lucha por el poder, pero ya no entre Casas diferentes, sino dentro de los propios Targaryen. Su estreno está programado para el 21 de agosto de 2022.

¿QUIÉN ES EL REY VISERYS I TARGARYEN DE “HOUSE OF THE DRAGON”

Viserys I fue el quinto rey de la dinastía Targaryen cuando estos reinaban en Poniente. Fue hijo de Baelon y Alyssa Targaryen. Tuvo dos hermanos menores, Daemon y Aegon, aunque el último murió de bebé.

Su predecesor fue su abuelo Jaehaerys I, por lo que reinó entre 103 y 129 d.C. Durante su periodo, empezó a surgir el conflicto de la sucesión al trono que daría lugar a la guerra civil Targaryen conocida como la “Danza de los dragones”. Aunque este no participó de ella, era jinete del dragón Balerion, una de las bestias más imponentes la cual fue montada por Aegon I, el conquistador.

En la serie “House of the Dragon” es interpretado por el actor Paddy Considine.

DATOS PERSONALES DE VISERYS I TARGERYEN

Nombre completo: Viserys Targaryen

Viserys Targaryen Fecha de nacimiento: 77 d.C.

77 d.C. Fecha de fallecimiento: 129 d.C.

129 d.C. Casa: Targaryen

Targaryen Título: Rey de los Ándalos, los Rhoynar y los Primeros Hombres, Señor de los Siete Reinos

Rey de los Ándalos, los Rhoynar y los Primeros Hombres, Señor de los Siete Reinos Padres: Baelon Targaryen y Alyssa Targaryen

Baelon Targaryen y Alyssa Targaryen Hermano: Daemon Targaryen

Daemon Targaryen Esposa: Aemma Arryn y Alicent Hightower

Aemma Arryn y Alicent Hightower Hijos: Rhaenyra Targaryen, Aegon II Targaryen, Aemond Targaryen, Helaena Targaryen, Daeron Targaryen

Rhaenyra Targaryen, Aegon II Targaryen, Aemond Targaryen, Helaena Targaryen, Daeron Targaryen Predecesor: Jaehaerys I Targaryen

Jaehaerys I Targaryen Heredero: Rhaenyra Targaryen

Rhaenyra Targaryen Sucesor: Aegon II Targaryen.

Aegon II Targaryen. Dragón: Balerion

APARIENCIA FÍSICA Y PERSONALIDAD

En el libro “Fuego y Sangre”, Viserys I es descrito como un hombre con sobrepeso y el característico cabello plateado de los Targaryen. Tenía un tupido bigote y utilizaba la corona de su abuelo.

Su personalidad era agradable y se le conocía por ser alguien generoso. Durante su reinado, la Fortaleza Roja y Desembarco del rey eran representación de paz y riqueza. Organizó muchos festines y torneos, por lo que fue muy querido tanto por la nobleza como por el pueblo.

Cuando se hizo mayor, se enfermó de gota, conocida como la enfermedad de los reyes. Además, padecía de dolores de espalda y problemas respiratorios.

Viserys I es el rey de Poniente en "House of the Dragon" y padre de Rhaenyra Targaryen (Foto: HBO)

LA JUVENTUD DE VISERYS I

En un principio, el padre de Viserys, Baelon Targaryen iba a ser el sucesor, pero murió repentinamente y generó un problema dinástico. Jaehaerys I lo resolvió al convocar un Gran Consejo donde hubo dos posibilidades: Laenor Velaryon, hijo de su prima, o Viserys. Ambos tenían fuerte reclamo al trono, pero fue su nieto el nombrado como sucesor.

A los 16 años, se casó con su prima Lady Aemma Arryn y tiempo después tuvieron a su hija Rhaenyra. Diez años después, cuando su abuelo murió, Viserys I fue coronado. Jaehaerys le dejó un reino próspero y él continuó con su legado.

EL INTENTO DE VISERYS I DE TENER UN HEREDERO

Siempre fue muy unido a su hija, quien lo acompañaba en los eventos . Sin embargo, siempre anheló tener un hijo varón a quien nombrar su sucesor, pero sus intentos fracasaron. Al no tener un heredero, el siguiente al trono era su hermano Daemon y, aunque le tenía mucho cariño, no quería que fuera su sucesor, pues tenía la esperanza de engendrar a un hombre.

En el 105 d.C. su esposa Aemma murió junto con su heredero en el parto y, para empeorar la situación de luto en la que se encontraba, escuchó que su hermano Daemon se burlaba del fallecimiento de su hijo en los burdeles de la ciudad. Como respuesta, nombró a su hija Rhaenyra como su heredera y comenzó a prepararla para el puesto. Mientras tanto, Daemon dejó Desembarco del Rey enfurecido.

EL SEGUNDO MATRIMONIO DE VISERYS I

Antes de cumplir los 30 años, sus consejeros le recomendaron volver a casarse y sugirieron a Lady Laena Velaryon, hija de Lord Corlys Velaryon y su prima Rhaenys Targaryen. Seguir con este plan hubiera asegurado la lealtad de los Velaryon, puesto que Laenor, en su momento, compitió con él por el trono.

Sin embargo, Viserys I eligió como su nueva esposa a Lady Alicent Hightower, la hija de 18 años de su Mano del Rey, Otto. La nueva reina le dio el hijo que tanto había esperado, a quien nombró Aegon, pero él ya tenía a su heredera y decidió no cambiar esta decisión. Posteriormente, dio a luz a Helaena y Aemond.

Surgió una gran enemistad entre Rhaenyra y Alicent, pues ambas querían ser la primera dama del reino. Además, la familia Hightower, intentaba convencer al rey de nombrar como heredero a Aegon. Pese a los intentos de Otto, Viserys I no cedió y, en su lugar, lo envió a Antigua y nombró Mano del Rey a Lord Lyonel Strong, el señor de Harrenhal.

EL INICIO DEL CONFLICTO ENTRE LOS NEGROS Y LOS VERDES

Durante el reinado de Viserys I, empezaron a surgir dos facciones: los Negros y los Verdes. Por un lado, los negros representaban a los que apoyaban a Rhaenyra como heredera; mientras que lo verdes respaldaban los derechos de los hijos de Alicent.

Los colores se denominaron cuando, durante un torneo por el quinto aniversario de la boda de la pareja real, la princesa vistió los colores Targaryen (negro y rojo), mientras que Alicent utilizó un vestido verde. En diversas ocasiones, Viserys I trató de solucionar el conflicto entre los Verdes y los Negros.

En dicha festividad, también regresó Daemon y se reconcilió con su hermano. Sin embargo, luego de seis meses, volvió a ser exiliado. Los motivos no son claros, pero se rumoreaba que fue por seducir a la princesa.

Cuando llegó el momento de que Rhaenyra se casara, Alicent sugirió que lo hiciera con su hijo mayor, Aegon, para que este pudiera ser rey. Sin embargo, Viserys no lo permitió, pues el niño era 10 años menor que la princesa y, además, nunca se habían llevado bien.

Finalmente, se tomó la decisión de casarla con Laenor Velaryon, y así disipar las tensiones entre las casas. Pese a la inicial protesta de Rhaenyra, terminó aceptando cuando su padre amenazó con cambiar la línea de sucesión. Incluso antes de contraer nupcias, se rumoreaba que su nuevo esposo era gay, pues pasaba la mayoría de su tiempo con sus escuderos en Marcaderiva.

Tiempo después, Viserys se reconcilió con su hermano Daemon, quien se había casado por segunda vez y, esta vez, con Laena Velaryon.

LOS ÚLTIMOS AÑOS DE VIDA DE VISERYS I

Los rumores de que los hijos de Rhaenyra (Jacaerys, Lucerys y Joffrey Velaryon) en realidad eran los bastardos de Harwin Strong, aumentaron. Esto se debía a la carencia de rasgos valyrios de los jóvenes y porque Strong residía en Rocadragón con la princesa.

En una ocasión, Aemon Targarye, el segundo hijo de Alicent Hightower, sacó a colación las especulaciones, ocasionando una disputa con los hijos mayores de Rhaenyra. En el enfrentamiento, Aemond perdió un ojo. Por ello, Viserys ordenó que cualquiera que difundiera ese rumor, perdería la lengua y ordenó a Harwin dejar Rocadragón y volver a Harrenhal.

Tras la sospechosa muerte de Lyonel y Harwin en un incendio en Harrenhal, Viserys volvió a convocar a Otto Hightower como Mano del Rey. Además, luego del asesinato de Laenor Velaryon, Rhaenyra y Daemon conmocionaron a todo el reino con su matrimonio, sin que el rey lo supiera. Juntos tuvieron dos hijos: Aegon y Viserys.

Los hijos y nietos reales se convirtieron en jinetes de dragones, sintiéndose la gran tensión entre ambas facciones en la corte. El rey organizó un banquete y exigió a Rhaenyra y a la reina a asistir con sus respectivos hijos. El objetivo, nuevamente, era apaciguar las tensiones, por lo que ambas usaron los colores de la otra. Todos mostraron gestos cordiales y alabanzas, incluso con sus rivales más grandes, pero fue una farsa que Viserys no pudo distinguir.

Unos meses después, Viserys sufrió un accidente en el que se cortó la mano hasta el hueso con el Trono de Hierro y el Gran Maestre Mellos no pudo curar adecuadamente la herida. Quien logró curarlo fue el maestre que trajo Rhaenyra de Rocadragón, llamado Gerardys. Cuando Mellos murió, la princesa recomendó a su protegido como Gran Maestre.

Sin embargo, la reina Alicent quería que el que servía a la Casa Hightower fuera el nombrado. Viserys se negó a ambos y esperó que la Ciudadela eligiera al nuevo Gran Maestre.

En 129 d.C. Viserys murió mientras dormía una siesta. Aunque él había decretado que su heredera sería Rhaenyra, su hijo con Alicent, Aegon, fue coronado por el Lord Comandante de la Guardia Real. Para evitar que la princesa se enterara de la muerte, dejó el cadáver del rey en su habitación, descomponiéndose por siete días. Esto desencadenó una guerra civil, conocida como la “Danza de los Dragones”.