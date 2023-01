“Ant-Man and The Wasp: Quantumania” es la primera película de Marvel que se estrenará en el 2023. Esta producción es la tercera del personaje interpretado por Paul Rudd (Scott Lang), la número 31 del MCU y el proyecto con el que inicia la Fase 5 del universo cinematográfico.

Dirigida por Peyton Reed, la ficción narra el regreso de la pareja de superhéroes compuesta por Ant-Man y la Avispa. Al lado de los padres de Hope Van Dyne y la hija de Scott, ellos explorarán el Reino Cuántico. De esta manera, interactuarán con extrañas nuevas criaturas y se embarcarán en una aventura que desafía los límites de lo que pensaban que era posible.

¿Quieres conocer a los actores y personajes de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”? A continuación, descubre quién es quién en la película escrita por Jack Kirby y Jeff Loveness.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA”?

1. Paul Rudd como Scott Lang / Ant-Man

Scott Lang es el protagonista de la película, quien se caracteriza por usar un traje que le permite encogerse o crecer en escala. Tras los eventos de “Avengers: Endgame”, él ahora es toda una celebridad y el autor del libro autobiográfico “Look Out for the Little Guy”.

Paul Rudd retorna al Universo cinematográfico de Marvel en el rol que interpreta desde el 2015, año en el que se estrenó “Ant-Man: El hombre hormiga”. Más tarde, en el 2018, se lanzó la secuela: “Ant-Man and The Wasp”.

Paul Rudd interpreta a Scott Lang en Marvel (Foto: Marvel Studios)

2. Evangeline Lilly como Hope van Dyne / Hope Pym / The Wasp

Hope van Dyne es la hija de Hank Pym y Janet van Dyne. Ella es conocida como “The Wasp” (”La avispa”) y fue una de las personas que desapareció durante el chasquido de Thanos.

Evangeline Lilly es la actriz que le da vida a la superheroína. De acuerdo con Entertainment Weekly, en la Comic-Con 2022 dijo: “Creo que la segunda película se trataba de lo poderosa y capaz que era [Hope], y ahora podemos explorar sus fragilidades y sus vulnerabilidades, cómo enfrenta esas cosas y lidia con ellas”.

Evangeline Lilly como Hope van Dyne en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (Foto: Marvel Studios)

3. Jonathan Majors como Kang el Conquistador

Kang el Conquistador (”Kang the Conqueror”, en inglés) es un personaje que conocimos por primera vez en la serie “Loki”, donde apareció como su variante He Who Remains. El actor que lo interpreta es Jonathan Majors y se sabe que se enfrentará a la familia de Lang y van Dyne en la ficción.

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania" implica el regreso de Kang el Conquistador al MCU (Foto: Marvel Studios)

4. Kathryn Newton como Cassie Lang

Kathryn Newton se pone en la piel de Cassie Lang, la hija de Scott. En su versión más joven, ella fue interpretada por Emma Fuhrmann; y de niña, por Abby Ryder Fortson. En esta cinta, se explorará aún más la cercana relación que tiene con su padre.

Kathryn Newton como Cassie Lang en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (Foto: Marvel Studios)

5. Michael Douglas como Hank Pym

El emblemático actor Michael Douglas regresa como Hank Pym, el entomólogo, físico y ex-agente de S.H.I.E.L.D. que se convirtió en el Ant-Man original. El artista suma este largometraje a su destacada filmografía, con clásicos del cine como “Basic Instinct” y “Fatal Attraction”.

Michelle Pfeiffer y Michael Douglas en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (Foto: Marvel Studios)

6. Michelle Pfeiffer como Janet van Dyne

Michelle Pfeiffer es otra leyenda del séptimo arte que se incorpora a “Ant-Man 3″. Ella es Janet van Dyne, la Avispa original que estuvo perdida en el reino cuántico durante 3 décadas. Entre los proyectos a resaltar de la actriz, se encuentran “Scarface” y “Batman Returns”.

Michelle Pfeiffer como Janet van Dyne en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (Foto: Marvel Studios)

7. Bill Murray como Lord Kryla

Bill Murray interpreta a Krylar, el gobernador de la lujosa comunidad Axia en el Reino Cuántico. Él tiene una historia con Janet van Dyne, que se abordará en el largomtraje. El famoso actor tiene en su filmografía notables cintas como “Groundhog Day” y “Lost in Translation”.

Bill Murray como Lord Kryla en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (Foto: Marvel Studios)

8. Randall Park como Jimmy Woo

Jimmy Woo es el agente del FBI que conocimos como el oficial de libertad condicional de Lang. El artista que le da vida al personaje es Randall Park, cuyos proyectos previos son “Blockbuster”, “Quizás para siempre”, entre otros.

Randall Park interpreta al agente del FBI Jimmy Woo (Foto: Marvel Studios)

Otros actores que forman parte del elenco de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”

William Jackson Harper como Quaz.

David Dastmalchian como Veb, también conocido como Kurt.

Katy O’Brian como Jentorra.

Gregg Turkington como Dale.

Ruben Rabasa como un asistente de una cafetería.

Corey Stoll como MODOK. Antes interpretó a Darren Cross / Yellowjacket en “Ant-Man”.

Michael Peña podrían regresar como Luis.

Imagen oficial de la película "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" (Foto: Marvel Studios)

