Recientemente, se estrenó el tráiler oficial de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (“Ant-Man y la Avispa: Quantumania” en español) y nos revela la trama que tendrá la nueva película de Marvel. Además, se ha podido confirmar la presencia de un personaje relacionado a la serie “Loki”.

Después del estreno de “Black Panther: Wakanda Forever” el 11 de noviembre de 2022, la cinta protagonizada por Paul Rudd será la próxima en emitirse en las salas de cine. Por ello, este lunes 24 de octubre, Marvel Studios lanzó el tráiler oficial, para empezar la campaña promocional.

“Ant-Man and the Wasp: Quantumania” se ubica cronológicamente después de los eventos de “Avengers: Endgame”. A continuación, les contaremos lo que sabemos sobre la trama, la fecha de estreno y los sorpresivos personajes.

¿DE QUÉ TRATA “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA”?

Después de la última película de los Avengers, Scott Lang pudo reencontrarse con su hija, Cassie Lang, quien había crecido durante los años en los que estuvo perdido. La joven, interpretada por Kathryn Newton (“The Society”), inventa un transmisor que llega al reino quántico.

Por accidente, esto ocasiona que ambos, junto con Hope van Dyne y su padres, Hank Pym y Janet, sean enviados a dicho lugar sin posibilidad de regresar. Este universo microscópico esconde muchos peligros y es donde se encuentran a Kang el Conquistador, quien ya ha aparecido en “Loki”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA”

¿QUIÉN ES KANG EL CONQUISTADOR?

En el último episodio de “Loki”, pudimos conocer a Kang, interpretado por Jonathan Majors. En el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), él había sido la persona detrás del Autoridad de Variación Temporal, que eliminaba a cualquier alteración que generara una rama en la línea de tiempo.

De acuerdo con lo que contó el propio personaje, cuando había una infinidad de universos, una de sus variantes fue un conquistador que trató de dominar el multiverso. Al final, fue derrotado y se formó una sola línea, pero esta empezó a ramificarse nuevamente al final de la serie.

En los cómics de Marvel, Kang el Conquistador es un villano que puede viajar y que se enfrenta a agrupaciones como los Avengers y los Cuatro Fantásticos.

Su aparición en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” tiene sentido, pues volveremos a verlo en posteriores estrenos como “Avengers: The Kang Dynasty” y “Avengers: Secret Wars”.

“Lo que me encanta es que es totalmente diferente de Thanos. Que es completamente diferente. Que no se trata solo de que haya un tipo púrpura más grande con un casco. Eso no es lo que es Kang. Kang es un tipo de villano muy diferente y el hecho que él es muchos, muchos personajes diferentes es lo más emocionante y lo que más lo diferencia”, comentó Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.

Jonathan Majors interpreta a Kang el Conquistador en la película "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" (Foto: Marvel Studios)

¿CUÁL ES EL REPARTO DE “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA”?

Paul Rudd como Scott Lang / Ant-Man: Un vengador y ex delincuente menor con un traje que le permite encogerse o crecer.

Un vengador y ex delincuente menor con un traje que le permite encogerse o crecer. Evangeline Lilly como Hope van Dyne / Wasp: La hija de Hank Pym y Janet van Dyne, quien recibe un traje similar, pero que también tiene alas de avispa, por lo que recibe su nombre.

La hija de Hank Pym y Janet van Dyne, quien recibe un traje similar, pero que también tiene alas de avispa, por lo que recibe su nombre. Michael Douglas como Hank Pym: Un ex-agente de S.H.I.E.L.D. que creó el traje original de Ant-Man.

Un ex-agente de S.H.I.E.L.D. que creó el traje original de Ant-Man. Michelle Pfeiffer como Janet van Dyne: La esposa de Pym, la madre de Hope y la Avispa original.

La esposa de Pym, la madre de Hope y la Avispa original. Kathryn Newton como Cassie Lang: La hija de Scott Lang que obtiene un traje similar al de su padre.

La hija de Scott Lang que obtiene un traje similar al de su padre. Jonathan Majors como Kang el Conquistador: será el antagonista de la película y de posteriores entregas.

será el antagonista de la película y de posteriores entregas. Randall Park como Jimmy Woo: un agente del FBI que anteriormente fue oficial de libertad condicional de Lang

¿CUÁNDO SE ESTRENA “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA”?

La tercera entrega de las películas de Ant-Man llegará dentro de unos meses y dará inicio a la Fase 5 del MCU.

“Ant-Man and the Wasp: Quantumania” se estrenará el 16 de febrero de 2023 en Latinoamérica y el 17 de febrero en Estados Unidos.