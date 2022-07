Con el estreno de “Thor: Love and Thunder” y “Dr. Strange: In the Multiverse of Madness”, Marvel empieza a encaminar el destino de su Universo Cinematográfico (UCM) hacia “Avengers 5″, la cual seguiría la trama del Multiverso y la versiones alternas de varios personajes.

Como se recuerda, el Multiverso es un concepto repasado en “What If”, “Spider-Man: No way home” y recientemente en la última de Dr. Strange, además de ser introducido al UCM en la serie de Disney+, Loki, donde también se presentó de forma alternativa a Kang El Conquistador.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación de cuál será el rumbo que tomarán las cintas de Marvel, tal como sí se vio años atrás, cuando todos los eventos conducían a Thanos y las gemas del infinito.

Los títulos de "Avengers" 5 y 6 se habrían filtrado previo a la Comic-Con (Foto: Geek Zone / Twitter)

LOS POSIBLES TÍTULOS DE “AVENGERS 5” Y CAPITÁN AMÉRICA

Una reciente filtración, que fue confirmada por varios portales en distintos idiomas, apuntaría a Disney habría registrado nuevos títulos para las películas que incluirá en los próximos años.

De acuerdo con estas versiones, los títulos serían “Avengers: The Kang Dynasty” (Los vengadores: la dinastía Kang), “Captain America: New World Order” (Capitán América y el nuevo orden mundial), “Thunderbolts” y “Avengers: Secrets Wars” (”Los vengadores: Guerras secretas”).

El registro fue realizado en la European Union Intellectual Property Office, la agencia encargada de velar por los derechos de autor en Europa, y se da horas antes de la primera presentación de “La casa de las ideas” en la San Diego Comic-Con 2022.

La Comic-Con 2022 de San Diego bat son plein et Marvel Studios vient de déposer les trademarks suivants :



- Avengers Secret Wars

- Avengers The Kang Dynasty

- Captain America New World Order

- Thunderbolts pic.twitter.com/gLzutgT95j — Maxime CHAO (@MaximeChao) July 22, 2022

Los rumores de la veracidad de estos títulos cobrarían fuerza si se tiene en cuenta de que semanas atrás se confirmó una cinta de los “Thunderbolts” y que la cuarta entrega de Capitán América ya tenía director.

Por el lado de los títulos relacionados con Kang y el Multiverso, cabe destacar que, tras ser asesinado por Loki y Sylvie, el “Amo del tiempo” advierte la llegada de “variantes mucho más peligrosas”.

Finalmente, “Secret Wars” podría ser uno de “los platos fuertes” de la franquicia, pues en más de una ocasión los hermanos Russo han indicado de que, de regresar a Marvel, lo harían adaptando la saga donde héroes y villanos se enfrentan para obtener el poder ilimitado de un ser cósmico.