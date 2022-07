Las películas y series no son las únicas producciones en las que Marvel ha estado trabajando. Originalmente, la compañía se hizo popular por las increíbles historias que publicaban en sus novelas gráficas décadas atrás, las cuales inspiraron la realización de Iron Man, Avengers, Black Panther y muchas más. Por ello, “Marvel Cómics” continúa expandiéndose y, hace poco, anunció “Edge of the Spider-verse”, que incluirá al primer Spider-Man gay, conocido como Web-Weaver.

Marvel inició en 1939 como “Timely Comics” y, a lo largo de los años, fue cambiando hasta convertirse en lo que es hoy. Su popularidad empezó en 1961 con la publicación de “Los cuatro fantásticos” y otros superhéroes creados por Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko, entre otros.

En este caso, “Edge of the Spider-verse” es una serie de cómics de cinco tomos que introduce la historia de diferentes variantes de Spider-Man. Los colaboradores de este proyecto han sido Steve Foxe, Mark Bagley, Dan Slott, Alex Segura y Karla Pacheco.

¿QUIÉN ES WEB-WEAVER?

De acuerdo con lo que describió el creador de “Edge of the Spider-verse”, Steve Foxe, el personaje llamado Web-Weaver es un Spider-Man bastante distinto al científico nerd de las primeras versiones.

“Es un diseñador de moda en Van Dyne no muy amable que obtiene poderes arácnidos y nos muestra un tipo de Spiderman muy diferente”, explicó

Este personaje ha sido desarrollado por el artista gráfico Kris Anka, quien ya tiene experiencia trabajando en proyectos de Marvel. Hasta el momento, lo único que se ha revelado sobre su aspecto físico proviene de una imagen de la portada del cómic.

Porta del quinto tomo de "The Edge of the Spider-verse" donde presentan a Web-Weaver (Foto: Marvel Cómics)

¿CUÁL ES LA ORIENTACIÓN SEXUAL DE WEB-WEAVER?

Foxe dio algunas pistas de la orientación sexual de Web-Weaver, al mencionar que tuvo el “honor gay” de ayudar en su creación. Además, compartió una publicación en su cuenta de Twitter, la cual ha puesto en privado, en donde explicó más detalles.

“Algo de lo que me di cuenta inmediatamente al crear a Web-Weaver es que él no puede, y no debería, representar a todos los hombres gay. Ningún personaje puede hacer eso. Su valiente identidad femenina es central para quién es él, pero no es la historia”, escribió Foxe.

Al parecer, este anuncio ha creado mucha controversia en las redes sociales, debido a la resistencia de muchos usuario que están en contra de la representación de personajes LGBTIQ+ en cualquier tipo de producción.

Anteriormente, DC también había introducido a un nuevo personaje de la comunidad, pues Jon Kent, el hijo de Clark Kente y Lois Lane, fue presentado como bisexual.

¿CUÁNDO SE PUBLICA “EDGE OF THE SPIDER-VERSE”?

El tomo en el que aparece Web Weaver es el quinto, y la serie completa de cómics de “The Edge of the Spider-verse” será publicada en el mes de setiembre de 2022.