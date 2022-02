¿Qué pasó con “The Amazing Spider-Man”? La película protagonizada por Andrew Garfield tiene elementos que lo diferencian de las otras entregas del Hombre Araña. La franquicia del superhéroe arácnido ha ganado un mayor protagonismo con la aparición de “Spider-Man: No Way Home”, con Tobey Maguire y Tom Holland. Por ello, se ha hecho un repaso de lo que se ha visto en la pantalla, como las claves de la cinta que, en su momento, fue duramente criticada.

Sin embargo, la versión de Garfield ha seguido sumando fanáticos con el pasar de los años. Y, con la aparición de “Sin regreso a casa”, se ha revalorizado más el trabajo realizado en la segunda saga del Hombre araña.

Emma Stone y Andrew Garfield en la película "The Amazing Spider-Man". (Foto: Sony Pictures)

10 DETALLES QUE DIFERENCIAN A “THE AMAZING SPIDER-MAN” DE LAS OTRAS PELÍCULAS

10. Los padres de Peter Parker

Una de las principales diferencias de “The Amazing Spider-Man” con las otras películas del Hombre araña es la presencia de Richard y Mary Parker, los padres de Peter, quienes eran agentes secretos pero de los cuales no se supo más.

9. El villano del Hombre araña

Otra gran diferencia es que Peter Parker prácticamente crea su villano, El Lagarto. Este malvado surge a partir de una fórmula que fue creado por el mismo Dr. Curtis Connors.

Rhys Ifans como El Lagarto en "The Amazing Spider-Man". (Foto: Columbia Pictures)

8. OsCorp, el gran enemigo

De igual manera, “The Amazing Spider-Man” se diferencia de las otras cinas por el hecho de que, en su historia, OsCorp es el gran enemigo de Peter Parker, con sus conspiraciones y creaciones modificadas genéticamente.

Fachada del edificio de OsCorp. (Foto: Sony Pictures)

7. La telaraña

Por otro lado, el Hombre Araña de Andrew Garfield es el único que no puede disparar telarañas de manera “natural”, sino que debe ingeniárselas para conseguir aparatos de OsCorp para conseguirlo.

Andrew Garfield como el héroe arácnido. (Foto: Columbia Pictures)

6. El Flash más humano

También está la diferencia en Flash, quien en las otras películas está muy cerca del cliché. En cambio, en “The Amazing Spider-Man” es un personaje más humano y empático con Peter Parker.

5. No siempre fue un héroe

En tanto, hay otro aspecto distintivo del Hombre araña de Andrew Garfield: no empezó siendo un héroe. El protagonista solo quería venganza por el asesinato de su tío Ben.

Andrew Garfield en una escena de "The Amazing Spider-Man". (Foto: Columbia Pictures)

4. La tía May

Definitivamente la tía May de esta película es totalmente diferente de las demás cintas. Pierde a su esposo al igual que las otras pero el impacto es mucho más potente en ella, con crisis emocionales por delante.

3. Una voz distinta

Además, el Spider-Man de Garfield cambia su voz para ocultar su identidad. La distorsión del sonido logra darle hasta un tono más arrogante, pero manteniendo el acento estadounidense estándar.

Andrew Garfield ocultando su identidad en "The Amazing Spider-Man". (Foto: Columbia Pictures)

2. Responsabilidad

La famosa frase de Ben Parker cambia es cambiada en esta cinta. Aunque parece que no hay mucha diferencia, la carga del significado de las palabras del tío de Peter es muy distinta: “No elección. Responsabilidad”, le dice como una forma de siempre ayudar a los más necesitados.

Martin Sheen y Cliff Robertson interpretaron a Ben Parker en las películas de Spider-Man. (Foto: Sony Pictures)

1. La pérdida del amor

Finalmente, una de las diferencias más marcadas de “The Amazing Spider-Man” con los otros filmes es la muerte de Gwen Stacy, el amor de Peter Parker. Tanto Tobey Maguire y Tom Holland rescataron a sus respectivas parejas, algo que no se da con el de Andrew Garfield.

Mira el tráiler de "The Amazing Spider-Man"