La popular franquicia Marvel está próxima a estrenar una nueva película, tras el lanzamiento de “Spider-Man: No Way Home” y “Doctor Strange en el multiverso de la locura”. Esta no es otra que la cuarta cinta del ‘Dios del Trueno’, titulada “Thor: Love and Thunder”. Sin duda, un largometraje que sus seguidores celebran, más aún luego de la publicación de su tráiler oficial.

Este avance de la producción, dirigida por Taika Waititi, ha entusiasmado a los fanáticos, quienes ya la han hecho tendencia en diversas redes sociales. Sin embargo, también ha generado ciertas dudas respecto al lugar del proyecto en la línea de tiempo del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Por ello, en las siguientes líneas, conoce dónde ocurren los eventos de “Thor: Love and Thunder”, según lo que hemos descubierto en su nuevo tráiler.

EL ESTRENO DEL TRÁILER

La noche del 23 de mayo de 2022, Marvel sorprendía a todos sus fanáticos con un nuevo adelanto de su próxima película, el cuarto largometraje de Thor. Tras algunas semanas de espera, los seguidores de la franquicia pudieron observar nuevas imágenes de los personajes que hicieron famosos Chris Hemsworth, Natalie Portman y Tessa Thompson. Asimismo, descubrieron la apariencia del nuevo villano de este universo: Gorr, el Dios Carnicero, interpretado por Christian Bale.

Además, este audiovisual de “Thor: Love and Thunder” nos ha ofrecido algunas pistas de la ubicación real de la cinta en la confusa línea del tiempo del MCU.

LAS REVELACIONES DEL AVANCE

Una de las secuencias más comentadas de este adelanto, es la conversación que mantuvieron Thor (Chris Hemsworth) con su ex pareja, Jane Foster (Natalie Portman). Si bien fue un incómodo momento para nuestro héroe, este también nos reveló, con una divertida exactitud, la última vez que ambos se vieron. Así, mantienen este diálogo tras ocho años, siete meses y seis días de su última separación.

Aunque no sabemos la fecha exacta del día en el que se separaron, lo más probable es que esto haya ocurrido en la época en la que se desarrollaron los eventos principales de “Avengers: Era de Ultrón” (2015). En ese sentido, sabemos que el ‘Dios del Trueno’ inicia esa película mencionando que su pareja podría pronto ganar un Premio Nobel. Al finalizar, él va a la búsqueda de las Gemas del Infinito.

Por ello, si el quiebre de la relación entre Thor y Jane tuvo lugar a mediados de mayo del 2015, eso coloca a “Thor: Love and Thunder” (2022) solo un par de meses después de “Avengers: Endgame” (2019).

De acuerdo al avance, Jane Foster y Thor se encuentran tras ocho años, siete meses y seis días de su última separación (Foto: Marvel)

“THOR: LOVE AND THUNDER” EN LA LÍNEA DE TIEMPO DEL MCU

Dado que Thor viaja en compañía de los Guardianes de la Galaxia, tal como ocurre al final de “Avengers: Endgame” (2019), ese periodo de tiempo encaja a la perfección con esta suposición. De esta manera, “Thor: Love and Thunder” (2022) sería, cronológicamente, una de las primeras entregas de la Fase 4 de MCU. Esto, pese a que se han lanzado otras producciones con anticipación, como “Spider-Man: No Way Home” (2021) o “Doctor Strange en el multiverso de la locura” (2022).

Incluso si Thor y Jane se separaron más tarde, en algún lugar entre “Avengers: Era de Ultrón” (2015) y “Thor: Ragnarok” (2017), esto aún la ubicaría como una historia posterior a la de Endgame.

Sin embargo, aún resulta complicado ubicar los eventos de esta película respecto a producciones como “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos” (2021), “Falcon y el Soldado del Invierno” (2021) y “Moon Knight” (2022), ya que no hay una conexión clara con los originales Vengadores.

"Thor: Love and Thunder" sería una historia posterior a la de "Avengers: Endgame" (Foto: Marvel)

PRÓXIMOS ESTRENOS DEL MCU

“Thor: Love and Thunder” (2022) | Fecha de estreno: 08 de Julio de 2022

Fecha de estreno: “Black Panther: Wakanda Forever” (2022) | Fecha de estreno: 11 de noviembre de 2022

Fecha de estreno: “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (2023) | Fecha de estreno: 17 de febrero de 2023

Fecha de estreno: “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″ (2023) | Fecha de estreno: 05 de mayo de 2023

Fecha de estreno: “The Marvels” (2023) | Fecha de estreno: 28 de julio de 2023

DE QUÉ TRATA “THOR: LOVE AND THUNDER”

“Thor: Love and Thunder” se ambienta tras los sucesos ocurridos en el final de “Avengers: Endgame”. Luego de derrotar a Thanos (Josh Brolin), el dios del trueno decide abandonar Nueva Asgard y dejarla en manos de Valquiria (Tessa Thompson) para marcharse de viaje con los Guardianes de la Galaxia.

Por ello, Thor (Chris Hemsworth) se encontrará en un viaje diferente a todo lo que ha enfrentado: una búsqueda de la paz interior. Pero su retiro se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr, el Dios Carnicero (Christian Bale), que busca la extinción de los dioses. Para combatir la amenaza, Thor reclama la ayuda de la Reyna Valquiria, Korg (Taika Waititi) y su ex novia Jane Foster (Natalie Portman), quien, para su sorpresa, inexplicablemente empuña su martillo mágico, Mjolnir, como el Poderoso Thor. Juntos, se embarcan en una angustiosa aventura cósmica para descubrir el misterio de la venganza del ‘Dios Carnicero’ y detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

Esta es la cuarta película de Thor en el MCU (Foto: Marvel)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THOR: LOVE AND THUNDER”?

La cuarta entrega del dios del trueno de Marvel, dirigida por Taita Waititi, se estrena en cines el 8 de julio del 2022.

EL ELENCO DE “THOR 4″