Tyler Rake, también conocida como “Extraction” o “Misión rescate” en español, es una película original de Netflix que tiene a Chris Hemsworth como protagonista, quien por años dio vida al superhéroe Thor. Y, como era de esperarse, muchos fanáticos del personaje de Marvel han dedicado tiempo a encontrar las conexiones entre el superhéroe y el nuevo papel de mercenario de Hemsworth.

Con una segunda entrega de Tyler Rake ya confirmada, las conexiones entre ambos personajes de Chris Hemsworth cobran más relevancia y nos ayudarán a ver con otros ojos la película de Netflix. Y no, no es que no hayas tenido buen ojo: los puntos que conectan ambos mundos son bastante sutiles.

¿Habrá otra película del mercenario Tyler Rake? Todo está en manos de Netflix. Por lo pronto hay un final alternativo que da pie para ello

¿DE QUÉ TRATA TYLER RAKE?

Situada en Bangladesh, Misión de Rescate sigue a Tyler Rake en una misión para rescatar al hijo secuestrado de un jefe criminal. Las cosas salen mal cuando la mano derecha del jefe intenta matar a Tyler para no pagar su tarifa, y el líder de la pandilla que secuestró al niño envía a sus hombres a recuperarlo, dejando a Tyler en medio de una guerra en dos frentes. Pero como ex soldado del Regimiento Especial del Servicio Aéreo y experimentado mercenario, no será derribado fácilmente.

TYLER RAKE Y SU CONEXIÓN CON THOR

En Misión de Rescate, Chris Hemsworth interpreta al mercenario Tyler Rake. Una de sus características físicas más llamativas son sus tatuajes, que tienen una inusual conexión con Thor, personaje del Universo Cinematográfico Marvel al que dio vida por años.

Muchos de esos tatuajes falsos pintados en el cuerpo de Hemsworth tienen una temática nórdica. En su bíceps derecho, por ejemplo, tiene cuatro símbolos de Futhark antiguo, uno de ellos simboliza al Dios Týr y otra que simboliza a un hombre.

Sin embargo, el que ha generado mayor interés en los fanáticos es el que Tyler Rake lleva en su espalda. El tatuaje parece basarse en la brújula vikinga, llamada Vegvísir, que se utiliza como un encanto para ayudar a guiar a las personas a su hogar, particularmente a través de las tormentas.

Hay una conexión obvia entre Thor con los tatuajes, ya que Thor proviene de la mitología nórdica (aunque en el Universo Cinematográfico de Marvel es un extraterrestre).

MÁS PUNTOS QUE UNEN A TYLER RAKE CON THOR

Pero estas coincidencias entre Tyler Rake y Thor no vienen de gratis: Misión de Rescate se basa en un cómic co escrito por Anthony y Joe Russo, directores de las películas de Marvel Avengers: Infinity War y Endgame. El guión también fue escrito por Joe Russo, y la película fue dirigida por el coordinador de dobles de acción de Marvel Studios, Sam Hargrave.

Por si fuera poco, los tatuajes que luce Chris Hemsworth en Misión de Rescate fueron diseñados por otro creativo de Marvel Studios: Matteo Silvi, maquillador de Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame y Avengers: Age of Ultron. En una entrevistan, Silvi dijo que el propio Hemsworth había aportado información sobre los diseños.

Después de haber interpretado a Thor en la pantalla grande durante casi una década, es muy probable que Chris Hemsworth pueda haberse sentido atraído por los diseños de tatuajes nórdicos como un homenaje a su personaje en las películas de Marvel.

¿QUÉ PASARÁ EN “TYLER RAKE” 2?

En el clímax de Tyler Rake, película basada en un cómic escrito por Ande Parks, Joe Russo y Fernando León González, llamado “Ciudad”, Tyler se da cuenta que salir solo de la ciudad no funcionará, así que mira a Saju en busca de ayuda. Con Gaspar fuera de escena, Tyler no puede confiar en nadie más. Él llama a Saju, y se les ocurre un plan para sacar a Ovi a salvo. Lo único que se interpone entre ellos y la libertad es el puente que conecta la ciudad con el mundo fuera del alcance de Asif. Si cruzan eso, estarán a salvo así que Tyler distrae a los matones abriéndoles fuego. Como todavía no conocen a Saju, creen que Ovi está con él.

Ellos centran todos sus recursos en él y, aprovechando esta oportunidad, Saju y Ovi huyen en el automóvil. En el puente, se encuentran atascados y tienen que recorrer el resto de la distancia a pie. Utilizan el caos a su alrededor para pasar desapercibidos, pero un policía sospecha de ellos, y Saju se ve obligado a matarlo y a los otros policías que los habían seguido.

Al tratar de mantener vivo a Ovi, Saju pierde la vida. Tyler encuentra su camino hacia el puente y, después de recibir algunos golpes, puede aniquilar a todas las personas que intentan matarlo, pero solo lo logra al ser ayudado por Rik. Justo cuando cree que lo han logrado, alguien le dispara por la espalda. Resulta ser Farhad, el joven gángster en formación. Sucumbiendo a sus heridas, Tyler cae al río y Ovi vuelve a la vida. O al menos, así es como se ve.

Después del rescate, se muestra a Ovi saltando a la piscina y cuando sale del agua aparece una figura parada a cierta distancia de la piscina, ¿se trata de Tyler? ¿Cómo sobrevivió a las heridas fatales en el puente?

“Ciudad” ofrece un final alternativo, donde el famoso mercenario despierta en un hospital y se da cuenta que cumplió su misión de salvar a la joven de 18 años. Además, confirma que aniquiló a quién la secuestró.

Sobre “Tyler Rake” 2 Joe Russo dijo a TVLine: “No nos hemos comprometido aún sobre si la historia seguirá adelante o atrás en el tiempo. Dejamos un final muy abierto que dejaba muchos interrogantes para el público”.





