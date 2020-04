“Extraction”, también conocida como “Misión Rescate” o “Tyler Rake” por el nombre de su protagonista, es una nueva película de acción y thriller dirigida por Sam Hargrave para Netflix. Esta cinta dio mucho de qué hablar al inicio de su producción por la participación de los Hermanos Russo en el equipo de producción y Chris Hemsworth con el papel principal. La misma se basó en el cómic de Ande Parks, Joe Russo y Fernando León González llamado “Cuidad”.

En resumen, Tyler Rake es un mercenario que es contratado para salvar al hijo de un gangster de la India de las manos de un amo de la droga en Bangladesh. Como recompensa, él recibirá mucho dinero, pero a mitad del trabajo él se da cuenta que hay algo extraño en todo el plan. De pronto, el niño es solo un paquete que se le ha asignado para que lleve. Como resultado, toda la apuesta también sube.

La película ha dado buenos resultados en taquilla con la mayoría de críticas positivas, pero lo cierto es que los espectadores se han dividido frente a la cinta de acción protagonizada por Chris Hemsworth. Mientras que algunos alaban las escenas de acción que se comparan a otras películas de Hollywood, otros comentan que sus villanos no estuvieron a la altura de lo esperado.

Sin embargo, lo que más ha confundido a todos ha sido el final de la película, ya que no saben exactamente qué significa esto para Tyler Rake o si acaso habrá una segunda parte. En este artículo te explicamos todo lo que sucedió pero cuidado, más adelante habrán spoilers de la cinta.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EXTRACTION”?

Póster oficial de "Extraction" (Foto: Netflix)

En un momento de la película, Tyler se da cuenta de que salir solo de la ciudad no funcionará, así que mira a Saju en busca de ayuda. Anteriormente, había creído que Saju había traicionado a Ovi Mahajan Sr e iba a entregar a su hijo a Asif. Más tarde, sale a la luz que él realmente tenía los mejores intereses para el niño. Había engañado al equipo de Tyler porque no tenía suficiente dinero para pagar la segunda entrega. Planeaba rescatar a Ovi de Tyler y después asesinarlo para no tener que deberle nada.

Con Gaspar fuera de escena, Tyler no puede confiar en nadie más. Él llama a Saju, y se les ocurre un plan para sacar a Ovi a salvo. Lo único que se interpone entre ellos y la libertad es el puente que conecta la ciudad con el mundo fuera del alcance de Asif. Si cruzan eso, estarán a salvo así que Tyler distrae a los matones abriéndoles fuego. Como todavía no conocen a Saju, creen que Ovi está con él.

Ellos centran todos sus recursos en él y, aprovechando esta oportunidad, Saju y Ovi huyen en el automóvil. En el puente, se encuentran atascados y tienen que recorrer el resto de la distancia a pie. Utilizan el caos a su alrededor para pasar desapercibidos, pero un policía sospecha de ellos. Después de esto, Saju se ve obligado a matarlo a él y a los otros policías que los habían seguido.

Tyler Rake es un mercenario que fue contratado para rescatar a un niño en Bangladesh (Foto: Netflix)

Mientras tanto, Asif había estado observando la acción desde su azotea. Primero, estaba concentrado en Tyler, pero la perturbación repentina en el puente le llama la atención, y se da cuenta de que se solo lo están distrayendo. Entonces, envía una fuerza adicional al puente, y se produce un baño de sangre. Al otro lado del puente, Rik llega con ayuda, pero Ovi tendrá que cruzar el puente solo.

Al tratar de mantener vivo a Ovi, Saju pierde la vida. Tyler encuentra su camino hacia el puente y, después de recibir algunos golpes, logra aniquilar a todas las personas que intentan matarlo, pero solo lo logra al ser ayudado por Rik. Justo cuando cree que lo han logrado, alguien le dispara por la espalda. Resulta ser Farhad, el joven gángster en formación. Sucumbiendo a sus heridas, Tyler cae al río y Ovi vuelve a la vida. O al menos, así es como se ve.

¿TYLER RAKE ESTÁ VIVO?

Tyler Rake (Chris Hemsworth) y Ovi (Rudraksh Jaiswal) (Foto: Netflix)

En su escena final, la película envuelve algunos cabos sueltos y al mismo tiempo provoca la posibilidad de una secuela. Después de su rescate, encontramos a Ovi de regreso en Mumbai, reanudando su vida escolar sin mucho interés. A la vez que se ve esto, se muestras escenas de lo que ocurrió en Dhaka. Asif vuelve a los negocios, aparentemente habiendo aceptado su derrota. Pero de la nada viene Rik y le dispara en la cabeza.

Luego vemos a Ovi, saltando a la piscina justo cuando Tyler había saltado por el acantilado al comienzo de la película. Cuando sale del agua, vemos una figura parada a cierta distancia de la piscina, el contorno hace que parezca que es Tyler. ¿Es realmente él, entonces? En caso afirmativo, ¿cómo sobrevivió a las heridas fatales en el puente? Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta al considerar la muerte de un personaje es ver su cuerpo muerto, pero en el caso de Tyler no fue así.

En la película, mientras persiguen a Tyler y Ovi, los matones piensan que podrían haber perecido en una explosión. Pero Asif no está convencido porque no ha visto su cadáver. La película tiene en mente mostrar la muerte de cada personaje con certeza. Ya sea Gaspar o Saju o el equipo de Tyler: La muerte de todos se confirma con los últimos planos de sus caras.

Tyler y Ovi tienen una conexión muy especial (Foto: Netflix)

Para enfatizar esto, la película muestra a Rik matando a Asif, y la cámara se queda con ellos hasta que Rik está segura de que su objetivo está muerto y se aleja. Sin embargo, tal cosa no había sucedido con Tyler. Siendo como es, Tyler debe haber sobrevivido a sus heridas y haber encontrado el camino de regreso. Anteriormente, él estaba tratando de morir porque envuelto en el dolor y la culpa de la muerte de su hijo, y estaba buscando maneras de que lo mataran.

Sin embargo, con Ovi, encuentra esa conexión y propósito una vez más, lo que significa que su deseo de morir se ha suspendido. Tiene una razón para vivir, y es lo suficientemente bueno como para no dejar que su camino se termine allí. Además, después de la muerte de Saju, Ovi necesitará a alguien que lo cuide, especialmente con su padre todavía en prisión. ¿Quién mejor que Tyler para el trabajo? Es posible que ya se esté conversando de una secuela con la reunión de Tyler y Ovi.

VIDEO RECOMENDADO

"The Willoughbys", tráiler oficial de la nueva película animada de Netflix