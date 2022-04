Natalie Portman vuelve al Universo cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) después de abandonar la franquicia “Thor” tras su segunda película, que se estrenó en 2013. Una vez más interpretará a Jane Foster aunque gracias al director Taika Waititi su personaje tendrá algunos cambios muy interesantes.

Por lo visto en el tráiler de “Thor: Love and Thunder”, la tercera entrega de la franquicia del Dios del trueno, que se estrenará el 8 de julio de 2022, Jane Foster se convirtió en Mighty Thor y es capaz de empuñar el Mjölnir.

En una entrevista con Variety en 2019, Taika Waititi contó cómo contactó a la actriz, directora, productora y psicóloga israelí nacionalizada estadounidense. “¿Estás interesada en regresar, pero haciendo algo completamente diferente?”, fueron las palabras que utilizó para convencerla de volver. Pero, ¿por qué dejó la saga?

Natalie Portman como Jane Foster en una escena de "Thor: Love and Thunder" (Foto: Marvel Studios)

¿POR QUÉ NATALIE PORTMAN ABANDONÓ “THOR”?

Natalie Portman explicó que no participó en “Thor: Ragnarok” debido a que la trama tenía lugar fuera de la Tierra, así que no había lugar para Jane Foster en esa entrega. Sin embargo, The Hollywood Reporter informó algo diferente.

Cuando la directora Patty Jenkins (“Wonder Woman”) quedó fuera del proyecto por diferencias creativas en 2011, la actriz conocida por películas como “Cisne negro”, “Jackie” y “The Death and Life of John F. Donovan” quedó profundamente decepcionada.

En ese momento, Natalie Portman quería pasar tiempo con su hijo, pero aceptó unirse a “Thor: El mundo oscuro” por Patty Jenkins, ya que se convertiría en la primera mujer directora de una película de superhéroes. Por eso, su repentina salida le generó mucho malestar.

La actriz de “La otra Bolena”, “Hesher, “Aniquilación” y “Lucy in the sky” es una reconocida activista que ha estado muy presente en la iniciativa Time’s Up para preservar los derechos de las mujeres en Hollywood.

Asimismo, Natalie Portman se caracteriza por apostar por la presencia femenina en campos donde las mujeres deben enfrentar muchos obstáculos, por eso es una de las inversoras del equipo femenino de fútbol profesional de Los Ángeles.