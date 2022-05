Daniel Craig, conocido mundialmente por interpretar al personaje de James Bond, iba a sumar un nuevo título a su extensa carrera sumándose al Universo Cinematográfico de Marvel de la mano de “Doctor Strange, en el Multiverso de la Locura”, el último estreno del estudio protagonizado por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen.

Durante meses se rumoreó que Daniel Craig iba a tener una aparición en el Universo Cinematográfico de Marvel. Sin papel confirmado, en reiteradas oportunidades trascendió que la estrella de cine mantuvo conversaciones con la compañía de Kevin Feige para unirse a la franquicia.

Al parecer todo estaba decidido para que el actor apareciera en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, película que se estrenó a nivel mundial el pasado 6 de mayo del 2022; sin embargo los planes cambiaron a último momento. ¿Qué ocurrió? Aquí todos los detalles.

Daniel Craig es un actor británico de cine, teatro y televisión (Foto: Getty Images)

EL PERSONAJE QUE DANIEL CRAIG CASI INTERPRETA EN “DOCTOR STRANGE 2″

“Doctor Strange, en el Multiverso de la Locura” está repleto de cameos y apariciones icónicas como la de Patrick Stewart como Profesor X. Pero, además, sorprendieron con una participación inolvidable: John Krasinski en la piel de Reed Richards, es decir, Mr. Fantástico.

Este personaje estaba reservado inicialmente para Daniel Craig, según reveló Justin Kroll, reportero de Deadline en el marco del estreno de la película protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen.

Según la información, Daniel Craig no llegó a formar parte de la película de Marvel debido al aumento de casos de coronavirus. Es por ello que el actor cambió de idea por temor a un posible contagio.

Benedict Cumberbatch en una escena de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (Foto: Marvel)

“Dato curioso, Krasinski no fue la primera opción. El actor que originalmente iba a interpretar el papel estaba listo para filmar, pero cuando hubo un aumento en los casos de coronavirus, se echó atrás porque vivía en Londres. Pensó que no valía la pena correr el riesgo de traer el virus a su familia por una pequeña escena”, dijo el reportero de Deadline.

De este modo, se confirmó que Daniel Craig estuvo muy cerca de incorporarse al MCU, por lo que las posibilidades de que ocurra en una próxima cinta son más que altas. Esto, por su puesto, sería una gran alegría para sus fans.

¿QUÉ INSPIRÓ LA ESCENA FINAL DE “DOCTOR STRANGE 2″?

En la escena final de la película “Doctor Strange 2″se observa a Stephen Strange caminando por Bleeker Street y dejando su Sanctum Sanctorum. Nada sería extraño hasta ese momento pero llama la atención de muchos cuando cae de repente sin motivo alguno.

Un dolor muy fuerte se apodera del doctor pero un tercer ojo aparece frente a él. Cabe indicar que previo a esto en el filme aparece un ojo sobre la variante Sinister/Evil Strange. Esta escena, muy comentada por los fans, tiene una explicación y su escritor Michael Waldron habló al respecto. MÁS DETALLES AQUÍ