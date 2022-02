El actor Tom Holland, quien interpretó a Peter Parker en la película “Spider-Man: No Way Home”, anunció que se tomará un descanso luego de una larga trayectoria en el séptimo arte. Pero ante esta afirmación, los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) no tardaron en preguntarse ¿qué pasará con la película “Spider-Man″ 4?

Las películas de “Spider-Man” se han convertido en las preferidas a nivel mundial y antes del estreno de cada una de ellas, los fanáticos de Marvel crean grandes expectativas respecto a quien será el nuevo héroe arácnido que protagonizaráa el filme. Se debe tener en cuenta que actores como Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield se han vestido del famoso Peter Parker.

A Tom Holland se le vio como uno de los Spider-Man en la última película de Marvel y generó la emoción de los fans al aparecer junto a los otros dos Peter Parker una escena que será recordada por siempre. Lo que por ahora se conoce es que el actor aún tiene algunos proyectos en mente.

“Spider-Man: No Way Home” fue una película taquillera en el 2021 (Foto: Sony Pictures)

¿QUÉ PASARÁ CON “SPIDER-MAN″ 4 TRAS EL RETIRO TEMPORAL DE TOM HOLLAND?

Los fanáticos del Universo de Marvel quedaron sorprendidos con la reciente entrevista que brindó Tom Holland al portal CinePOP donde reveló que se tomará un descanso en el cine.

“Voy a grabar una programa de televisión para Apple, por lo que estoy muy contento. Es un reto muy grande”, indicó según Milenio.

Tom y Zendaya se caracterizan por mantener un perfil bajo, en especial cuando se trata de su vida sentimental (Foto: Tom Holland / Instagram)

Si bien no quiso dar mayores detalles al respecto, sostuvo que tras concluir con esa serie se alejará de las cámaras y sets de grabación. “Puedo decir con seguridad que después de que termine esa serie, me tomaré un descanso”, dijo.

Por su parte, el portal slashfilm señaló que el actor insinuó estar al tanto de los planes de Marvel y Sony para lo que aparentemente sería la película de “Spider-Man” 4.

Por ahora, Tom Holland no ha confirmado si tras su descanso pueda realizar la película que los fanáticos de Marvel esperan con muchas ansias: “Spider-Man” 4.