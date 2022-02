¿Qué escena de “Spider-Man: No Way Home” se retiró? Se ha revelado la existencia de un momento de Tom Holland junto a Tobey Maguire y Andrew Garfield que no fue incluida dentro de la pantalla grande. La película de Marvel, después de ser el fenómeno mundial de 2021, sigue sorprendiendo a los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) con nuevos detalles.

El filme se estrenó el 17 de diciembre de 2021 y, a pesar de las dificultades de la pandemia del COVID-19, se convirtió en la más taquillera del año pasado.

La cinta empezó a llamar la atención del público desde que se adelantó la inclusión de los villanos Dr. Octopus y el Duende Verde, interpretados por Alfred Molina y Willem Dafoe, respectivamente, como parte del elenco.

De esta manera, se empezó a circular rumores y filtraciones del regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield como el Hombre Araña. Lo que finalmente se terminó confirmando en los cines, consolidando una de las historias más aplaudidas del MCU.

Tobey Maguire y Andrew Garfield en “Spider-Man: No Way Home”. (Foto: Marvel Studios)

¿CÓMO ES LA ESCENA DE TOM HOLLAND Y ANDREW GARFIELD QUE ELIMINARON DE “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”?

Ahora, saldrá una nueva versión en Blue-ray de “Spider-Man: No Way Home” que incluirá una escena inédita de Tom Holland con Andrew Garfield y Tobey Maguire.

El clip eliminado de la versión en la pantalla grande tiene el título de “The Spideys Hangout” y cuenta con una duración de cuatro minutos, convirtiéndose en la más extensa de los otros clips que conformarán la producción.

También se supo que el material que se lanzará, junto a la historia conocida de la película de Marvel, contará con un total de 100 minutos y tiene otro tipo de contenidos, como versiones suprimidas de enfrentamientos y bloopers.

Los tres Hombres Araña en el momento más emocionante de “Spider-Man: No Way Home”. (Foto: Marvel Studios)

¿CÓMO SE PLANTEÓ LA MUERTE DE LA TÍA MAY EN UN COMIENZO EN “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”?

Por otro lado, la muerte de la tía May en “Spider-Man: No Way Home” iba a ser de otro modo en un comienzo, de acuerdo a los guionista de la película, Chris McKenna y Erik Sommers. No se tenía pensado que el Duende Verde la asesinara en la casa de Happy (Jon Favreau) sino que en una ambulancia. Esto se debió replantear por la pandemia del COVID-19 y sus protocolos de bioseguridad.

“Teníamos la idea de que, tal vez, iba a ser dentro de una ambulancia y teníamos una versión completa que se construyó en torno a eso, pero que no era práctica para filmar por el COVID-19″, declaró McKenna en una entrevista a Gold Derby.

Agregó que, de esta manera, tuvieron que ajustar todos los detalles con la aparición del peligroso coronavirus. “Entonces tuvimos que mover la escena, físicamente, a otro lugar mientras tratábamos de mantener todos los demás elementos funcionando. Tuvimos que hacer ajustes y ese es el tipo de cosas que suceden en la producción. Así que fue (complicado), pero me alegro de que haya resultado como lo hizo y que afectara a las personas de la manera que queríamos, que resonó, porque es muy importante para la historia de Peter y para su viaje”, detalló en la mencionada película.

La muerte de la tía May durante la película "Spider-Man: No Way Home". (Foto: Marvel Studios)

¿CUÁNTOS AÑOS TENÍA LA TÍA MAY EN “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”?

Además, se debe tener en cuenta que en la trilogía de “Spider-Man” de Sam Raimi, el personaje era interpretado por Rosemary Harris; mientras que en las películas “The Amazing Spider-Man” lo hizo Sally Field. En esta tercera entrega conocida como “Spider-Man: No Way Home”, se observó a la actriz Marisa Tomei encarnando a la tía May, aunque mucho más joven.

Cabe señalar que Marisa Tomei tenía 52 años cuando participó en “Capitán América: Civil War”. En la primera película de Spider-Man la tía May tiene 53 años. Sin embargo, cuando Thanos hace el chasquido en “Avengers: Infinity War” le restó la mitad de la vida en el universo durante cinco años, siendo el año 2023, según screenrant.

Por otro lado, “Spider-Man: Lejos de casa” es ambientada en el 2024 y en ese entonces la tía May debería tener 60 años, aunque por la acción de Thanos todavía tenía 54. En ese sentido, “Spider-Man: No Way Home” inicia luego de “Spider-Man: Lejos de casa” y por ese entonces aún seguía teniendo 54 años de edad.

