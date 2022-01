¿Cómo Andrew Garfield y Zendaya se salieron del libreto? Durante el rodaje de la película “Spider-Man: No way Home”, protagonizada también por Tobey Maguire y Tom Holland, se vivieron una serie de anécdotas que, hasta ahora, se siguen contando en entrevistas. Si Garfield mantenía un hermetismo furioso sobre la cinta de Marvel, en la actualidad muestra otra actitud, como la que contó sobre una divertida escena que fue improvisada y planeada por la actriz de “Euphoria”.

La cinta fue una revolución en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), sobre todo por la inclusión de los tres Hombre Araña, así como sus recordados villanos: Doctor Octopus (Alfred Molina) y el Duende Verde (Willem Dafoe), entre otros.

Por ello, no solo ha batido récords de audiencia en las salas de cine, así como en recaudación, con más de 1.633 billones de dólares, sino que todavía sigue teniendo repercusiones.

Garfield es quien se ha encargado de dar más detalles de lo que pasó detrás de las cámaras durante la filmación de la reciente película. Uno de los detalles que dio fue la escena que improvisó con Zendaya.

Spider-Man y Zendeya en una escena de "Spider-Man: No Way Home". (Foto: Marvel Studios)

¿CÓMO FUE LA ESCENA IMPROVISADA DE ANDREW GARFIELD Y ZENDAYA EN “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”?

Andrew Garfield contó que la escena improvisada que hizo con Zendaya (MJ) se dio cuando apareció a través del portal mágico. La novia de Peter Parker no le creía que era un Hombre Araña, por eso lo miraba desconfiada. Según el actor, la protagonista de “Euphoria” le propuso al director de “Spider-Man: No Way Home” que debería lanzarle pan.

“Al principio, Zendaya tomaba un candelero o algo para amenazarme en la primera escena en la que entraba, pero luego había una canasta de pan. Fue ella la que dijo: ‘¿Puedo arrojarle el pan?’ y Jon Watts dijo: ‘Sí, tírale el pan’”, contó el protagonista de la cinta junto a Tom Holland y Tobey Maguire.

De esta manera, los actores se salieron del libreto y crearon una escena divertida que sacó más de una carcajada en las salas de cine en todo el mundo. Así lo contó Garfield en una entrevista con el podcast “Happy Sad Confused”. Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar y celebraron la ocurrencia y el ingenio de los actores.

¿CUÁL FUE EL ORIGEN DE “LOS AMO, CHICOS” DE ANDREW GARFIELD EN “SIPDER-MAN: NO WAY HOME”?

En otra entrevista, Garfield contó que la frase “los amo, chicos”, que dijo a Tobey Maguire y Tom Holland, en medio del clímax de “Spider-Man: No Way Home”, no estaba en el guion y que surgió por iniciativa suya.

“Hay una línea que improvisé en la película, mirando a (Maguire y Holland) y les digo que los amo. Solo era yo amándolos”, declaró el actor estadounidense en una entrevista con Variety.

La estrella había negado de manera constante en todas las preguntas que le hizo la prensa durante el 2021 sobre su aparición en la tercera cinta de la trilogía “Homecoming”. Ahora, se ha abierto a contar más detalles sobre su participación, que ha sido de su agrado y que podría abrir otras posibilidades en el MCU.

Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en “Spider-Man: No Way Home”. (Foto: Marvel Studios)

¿QUÉ PASARÁ EN EL DCEU ANTE EL ÉXITO DE “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”?

Otras de las consecuencias del rotundo éxito de “Spider-Man: No Way Home” es que significará un nuevo reto para el Universo Extendido DC, sobre todo por el próximo estreno de “The Flash”. En la competencia entre Marvel y DC, el multiverso de los Batman de Ben Affleck y Michael Keaton serían las armas del segundo para hacerle frente éxito del tridente de Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield.

Sin embargo, la desventaja es notoria porque el pública relacionaría ese reencuentro de actores de Batman con lo que se ha visto en la pantalla grande en diciembre de 2021. Sin embargo, una posibilidad que no es tan descabellada es la inclusión del Batman de Christian Bale, el protagonista de la trilogía de Christopher Nolan.

Este es el reto que el DCEU encontraría entre 2022 y 2023 con los estrenos de “The Flash”, “The Batman” (con Robert Pattinson) “Shazam: Fury of the dioses”, “Aquaman and the Lost Kingdom” y “Black Adam”. La competencia, no obstante, será más beneficiosa por los seguidores tanto de Marvel como de DC.

Spider-Man en una escena de acción de "Spider-Man: No Way Home". (Foto: Marvel Studios)

“SPIDER-MAN: NO WAY HOME”, ¿ESTARÁ DISPONIBLE EN DISNEY+?

Además, es muy probable que “Spider-Man: No Way Home” sí llegue a Disney Plus, pero los fanáticos de Marvel y usuarios del servicio tendrán que esperar mucho tiempo para ver esta película en dicha plataforma. Incluso, lo más seguro es que llegue a otros servicios streaming antes que a Disney Plus.

Eso debido a que los derechos cinematográficos de “Spider-Man: No Way Home” y de las anteriores películas del Hombre Araña, tanto las de Tom Hollad como las de Tobey Maguire y Andrew Garfield, le pertenecen a Sony y no a Marvel o Disney.

En abril de 2021, Sony llegó a un acuerdo con Disney para llevar su catálogo, incluidas las películas de Spider-Man, a Disney Plus, sin embargo, esto no entra en vigencia hasta que las películas se estrenen en 2022 y esas películas solo llegarán a esa plataforma tras su estreno en Netflix.

Además, se debe considerar que las cintas del héroe arácnido se estrenarán primero en Starz en Estados Unidos, por lo tanto, aún no se sabe que sucederá en otros mercados como Reino Unido y Latinoamérica.

Sony pictures lanzó por fin el tan esperado tráiler de la tercera película protagonizada por Tom Holland. En las primeras imágenes oficiales de Spider-Man: No Way Home, podemos ver el increíble regreso de Alfred Molina como el Doctor Octopus. (Fuente: Sony Pictures México)