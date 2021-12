Gracias a la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield en “Spider-Man: No Way Home”, que se estrenó el 15 de diciembre de 2021, los fanáticos del héroe arácnido se enteraron de lo que sucedió con los otros Peter Parker tras el final de sus respectivas sagas.

Mientras el Hombre Araña de Garfield contó que aún no supera la muerte Gwen Stacy, el personaje de Maguire reveló que logró superar sus problemas con Mary Jane Watson (Kirsten Dunst) y que ahora están juntos y felices.

¿Qué sucedió con Peter y Mary Jean al final de la tercera película de la saga de Sam Raimi? Después del funeral de Harry Osborn (James Franco), Parker visita el bar donde MJ interpreta una canción y le extiende la mano. El personaje de Dunst acepta el gesto y la pareja se abraza sugiriendo su reconciliación.

Lo que finalmente fue confirmado en “Spider-Man: No Way Home” por el mismo Peter Parker de Tobey Maguire. Entonces, ¿eso era parte de una cuarta película de Sam Raimi? Tal vez tenían planeado adaptar la boda.

Mary Jean y Peter Parker en la última escena de "Spider-Man 3" (Foto: Columbia Pictures)

¿QUÉ PASÓ CON PETER PARKER Y MARY JEAN EN LOS CÓMICS?

La boda de Peter y MJ es un evento de The Amazing Spider-Man #21, editado en 1987, aunque en el evento ‘One More Day’ Mary Jane se esfuma junto a Mephisto para salvar de la muerte a la tía May.

Mientras que en el universo MC2 la pareja se casan y tienen una hija, May Mayday Parker, en honor a la tía May, quien muere por causas naturales. Obviamente, la hija de Peter hereda los poderes de su padre y se convierte en Spider-Girl, una integrante más del Spider-Verse.

Luego de la confirmación del Spider-Verse en el MCU, los fanáticos no pierden la esperanza de tener más noticias de los Peter Parker de Tobey Maguire y Andrew Garfield en las próximas películas de Marvel.