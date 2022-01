Desde su estreno en diciembre del 2021, la película “Spider-Man: No Way Home” ha sido una de las más vistas en las distintas salas de cine en varias partes del mundo. Y es que la exitosa producción del mundo de Marvel protagonizada por Tom Holland, también trajo de regreso a Tobey Maguire y Andrew Garfield como los Peter Parker.

Se debe tener en cuenta que el actor Andrew Garfield también ha participado en películas como “The Other Boleyn Girl”, “Nunca me abandones”, “The social network”, “The amazing Spider-Man”, “The amazing Spider-Man 2″, “Silence”, “Tick tick boom”, entre otras, por lo que ha sido considerado toda una revelación en el séptimo arte.

Una de sus últimas producciones en las que participó fue “Spider-Man No Way Home”, debido a que una escena -del guión- lo convenció de volver a este importante filme.

MÁS INFORMACIÓN: Lo que hace Andrew Garfield cuando es abordado en la calle por cualquier fan

Andrew Garfield regresó como Spider-Man en la película "Spider-Man No Way Home”. (Foto: Medyapım / MF Yapım)

Precisamente, la aparición de Andrew Garfield causó gran emoción entre sus fans debido a que desde un inicio no había sido confirmada su presencia en la película.

Es por ello que su participación era un gran secreto y ante todo el mundo trataba de ocultarlo hasta el estreno oficial de “Spider-Man No Way Home”.

LAS ÚNICAS PERSONAS A LAS QUE ANDREW GARFIELD LES CONTÓ QUE ESTARÍA EN “SPIDER-MAN NO WAY HOME”

Cuando se habla de personas que saben guardar muy bien los secretos no se puede dejar de mencionar al actor Andrew Garfield y a algunas personas cercanas a él a quienes el recordado Peter Parker les comentó que regresaría nuevamente como el héroe arácnido en “Spider-Man No Way Home ”.

Fueron tres las personas a las que Andrew Garfield les hizo esa gran confesión.

“Mi papá, mi hermano y mi madre”, señaló el actor en The Ellen DeGeneres Show, según el portal ign.

Andrew Garfield es recordado por haber interpretado a Peter Parker. (Foto: Michael Tran / AFP)

Asimismo, Garfield reconoció que tuvo que guardar el secreto ante la prensa y ante todo el mundo.

“Le mentí a la gente durante dos buenos años y le mentí a Internet durante dos años, y se sintió genial (…) Fue divertido mantenerlo en secreto, sentí que era parte de la organización de una fiesta sorpresa de cumpleaños para un grupo de personas que sabía que lo apreciarían”, expresó a DeGeneres.

ANDREW GARFIELD TAMPOCO LE CONTÓ A EMMA STONE DE SU REGRESO COMO PETER PARKER

El portal ign recordó cuando el actor confesó que tampoco le dijo nada a Emma Stone sobre su retorno a la pantalla grande como Peter Parker.

“Emma siguió enviándome mensajes de texto. Ella dijo, ‘¿Estás en esta nueva película de Spider-Man?’ Y yo estaba como, ‘¡No sé de qué estás hablando!’. Lo seguí (ocultando), incluso con ella, es divertidísimo”, sostuvo el actor a Josh Horowitz en un episodio de su podcast Happy, Sad, Confused, según ign.