CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” (“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” en su idioma original), Stephen (Benedict Cumberbatch) debe proteger a América Chávez, una adolescente que tiene la capacidad de viajar entre dimensiones y a la que Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) necesita para controlar el Multiverso y reunirse con sus hijos Billy y Tommy.

Después de destruir Kamar-Taj, matar a varios hechiceros, utilizar el Darkhold para deambular en el cuerpo de su doble de la Tierra-838, asesinar a la mayoría de los Illuminati, deshacerse del Libro de Vishanti y enviar a Strange y Palmer 838 a un universo siniestro, la Bruja Escarlata finalmente captura a América y se dispone a arrebatarle sus poderes.

Sin embargo, Doctor Strange utiliza el Darkhold para deambular, entrar en el cadáver del Defensor Strange y rescatar a América. Cuando América Chávez comprende que no puede derrotar a Wanda la transporta a Tierra-838 para que se reúna con Billy y Tommy, pero ellos la ven como una bruja que lastimó a su madre. Al darse cuenta de su error, Scarlet Witch decide utiliza sus poderes para destruirse junto a todas las copias del Darkhold en el Multiverso.

“Doctor Strange 2” termina con Chávez comenzando su entrenamiento como hechicera en Kamar-Taj y con Stephen caminando por las calles de Nueva York mientras le aparece un tercer ojo. Al parecer es el precio que debe pagar por utilizar el Darkhold. ¿Qué significa para el futuro del MCU? ¿Qué pasó en las escenas post-créitos?

Stephen, Christine y América escapando de Wanda en "Doctor Strange and the Multiverse of Madness" (Foto: Marvel Studios)

¿QUÉ SIGNIFCA LA PRIMERA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “DOCTOR STRANGE 2″?

La primera escena post-créditos de “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” aparece cerca de dos minutos después del final de la película número 28 del Universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) y Stephen siendo interceptado por una mujer vestida de púrpura que le dice que causó una incursión y deben arreglarlo.

Aunque no se menciona se trata de Clea (Charlize Theron), quien abre un portal y dice: “¿A menos que tengas miedo?” De inmediato, Strange muestra su tercer ojo y responde: “En lo más mínimo”.

Por lo tanto, es probable que en “Doctor Strange 3″, ellos formen equipo para enfrentar a cualquier amenaza. En los cómics de Marvel, Clea es la hija del Príncipe Orini, el hijo del antiguo gobernante de la Dimensión Oscura, y Umar, la hermana de Dormammu.

Stephen se enfrentó a Sinister Strange en “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” (Foto: Marvel Studios)

¿QUÉ SIGNIFCA LA SEGUNDA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “DOCTOR STRANGE 2″?

Mientras que, la segunda escena post-créditos de “Doctor Strange 2″ aparece tras los últimos créditos en negro y aunque no incluye nada realmente relevante para la trama, regresa al universo ‘Red Means Go’ para mostrar que el hechizo al personaje de Bruce Campbell ha terminado.

A pesar de que aún no se ha confirmado una tercera película de “Doctor Strange”, todo lo anterior establece las bases para continuar la historia, además quedan varios misterios sin resolver. ¿Dónde están las madres de América? ¿Wanda realmente está muerta? ¿Qué pasará con los poderes de América? ¿A qué incursión se refiere Clea?