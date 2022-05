América Chávez ya es parte del Universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) y la encargada de interpretarla en “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” (“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” en su idioma original) es Xochitl Gomez, actriz mexicana-estadounidense mejor conocida por “The Baby-Sitters Club” de Netflix.

En la película protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen, América es una adolescente que tiene la capacidad de viajar entre dimensiones y a la que Wanda Maximoff necesita para controlar el Multiverso y reunirse con sus hijos Billy y Tommy.

Cuando Stephen y América llegan a la Tierra-838 se revela que la joven tiene dos madres, a las que envió a otra dimensión por accidente y no ha vuelto a ver desde aquel día. Al final de “Doctor Strange 2″, Chávez comenzó su entrenamiento como hechicera en Kamar-Taj, así que lo más seguro es que consiga dominar sus poderes y tenga su propia historia en e MCU. Pero ¿qué más se sabe sobre este nuevo personaje? ¿Cómo es en los cómics de Marvel?

Xóchitl Gómez como América Chávez en “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” (Foto: Marvel Studios)

¿QUIÉN ES AMÉRICA CHÁVEZ?

De acuerdo con la información de Marvel, América Chávez, quien fue creada por el escritor Joe Casey y por el dibujante Nick Dragotta, y apareció por primera vez en la serie limitada “La venganza de los villanos” (“Vengeance en el original”) es del Utopian Parallel, un reino fuera del tiempo y el espacio convencionales formado a partir de la “desvinculación de la magia” por el mesías multidimensional Demiurge.

En los cómics, las madres de América, Amalia y Elena Chávez, se sacrificaron para estabilizar el Utopian Parallel cuando ella tenía seis años. Desde entonces, Chávez se aventuró en muchas dimensiones y adoptó el apodo de Miss América. En su adolescencia, vivió en la Tierra-616 y se unió a la Brigada Adolescente de Ultimate Nullifier.

Asimismo, fue parte de los Jóvenes Vengadores y luchó para detener a un poderoso parásito que controla la mente. Aunque tuvo un breve romance con Nullifier, se siente atraída por las mujeres.

Así luce América Chávez en los cómics de Marvel (Foto: Marvel Cómics)

ENEMIGOS DE AMÉRICA CHÁVEZ

Madre

Se trata de una entidad interdimensional que desea el poder Demiurgo de Wiccan y tiene la capacidad controlar la mente de otros padres, e incluso resucitar a los progenitores fallecidos, como las dos madres de América, Amalia y Elena Chávez. Para detenerla, la superheroína se une al equipo de los Jóvenes Vengadores.

Young Masters of Evil

Este equipo de supervillanos de Executioner intenta reclutar a Loki Laufeyson, también conocido como Kid Loki. América junto a la Brigada Adolescente se encargan de frenar sus planes.

PODERES Y HABILIDADES DE AMÉRICA CHÁVEZ

Fuerza sobrehumana

Durabilidad sobrehumana

Creación de portales

Viajes dimensionales

Bioluminiscencia

Piel a prueba de balas

Teletransportación

Magia

Capacidad de volar