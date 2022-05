CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” (“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” en su idioma original) se desarrolla meses después de los eventos de “Spider-Man: No Way Home” y explora la profundidad del multiverso, en donde el protagonista conoce a nuevos aliados y una amenaza que promete arrasar con todo.

De hecho, la película número 28 del Universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) empieza con Defensor Strange intentando alcanzar el Libro de Vishanti y salvar a América Chávez, una adolescente que tiene la capacidad de viajar entre dimensiones al abrir portales. Antes de que el monstruo que persigue a la joven cumpla su objetivo, el Hechicero Supremo decide apoderarse de esos poderes, aunque eso implique asesinar a América.

Sin embargo, es asesinado antes de lograrlo y Chávez crea accidentalmente un portal que los absorbe a todos y los lleva al Universo 616, donde Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) asiste a la boda de su ex prometida, la Dra. Christine Palmer (Rachel McAdams).

Luego de asesinar al demonio que persigue a América, Stephen y Wong la interrogan, entierran el cuerpo de Defensor Strange y llevan a la joven a Kamar-Taj para protegerla. Además, recurren a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) para comprender el multiverso sin sospechar que es ella quien está detrás de los demonios, que utiliza el Darkhold y se convirtió en la Bruja Escarlata.

Defensor Strange quitándole sus poderes a América en “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” (Foto: Marvel Studios)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “DOCTOR STRANGE 2″?

Wanda quiere el poder de América para controlar el Multiverso y finalmente reunirse con sus hijos Billy y Tommy. Cuando Strange se niega a entregar a Chávez, Wanda destruye Kamar-Taj y asesina a muchos hechiceros. Stephen utiliza varios trucos para detener a Scarlet Witch, pero ella consigue escabullirse y acorralar a Chavez, quien una vez más por accidente se transporta junto a su nuevo protector al Tierra-838.

Por supuesto, Wanda no está dispuesta a renunciar a sus gemelos, así que utiliza el Darkhold para deambular en el cuerpo de su doble de la Tierra-838 y localizar a Doctor Strange y América, quienes fueron arrestados por esa versión de Mordo y llevados ante los Illuminati, grupo formado por antes mencionado, la Capitana Peggy Carter, el Rey Black Bolt, la Capitana Marvel, el Dr. Reed Richards y el Profesor Charles Xavier.

Stephen intenta convencerlo de liberarlo y prepararse para el ataque de la Bruja Escarlata, pero los Illuminati le explican que el verdadero peligro es él, ya que provocó una incursión destructora cuando perdió el control y tuvo que ser asesinado, aunque ese mundo cree que murió luchando contra Thanos.

Finalmente, aparece Scarlet Witch y asesina a la mayoría de los Illuminati, incluido al Profesor Charles Xavier, quien logra entrar a la mente de Wanda y la ve sepultada entre rocas. En tanto, Stephen logra escapar, se reúne con América y Palmer 838 para localizar el Libro de Vishanti.

Aunque logran encontrarlo, Wanda aparece, destruye el libro, se lleva a la joven y envía a Strange y Palmer 838 a un universo siniestro y casi destruido. En se lugar, Stephen mata al Sinister Strange y utiliza el Darkhold para deambular, entrar en el cadáver del Defensor Strange y rescatar a América.

Stephen utilizó el cuerpo de Defensor Strange en para ayudar a América en “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” (Foto: Marvel Studios)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “DOCTOR STRANGE 2″?

Cuando América Chávez comprende que no podrán derrotar a Wanda le pide a al protagonista de “Doctor Strange 2″ que absorba sus poderes y evite la destrucción de todo, sin embargo, Stephen se niega y le asegura que ella es capaz de controlar su poder y enfrentar a la Bruja Escarlata.

Chávez lo intenta, pero Wanda es más fuerte, así que la transporta a Tierra-838 para que se reúna con Billy y Tommy, pero ellos la ven como una bruja que lastimó a su madre. Al darse cuenta de su error, Scarlet Witch decide utiliza sus poderes para destruirse junto a todas las copias del Darkhold en el Multiverso. ¿Wanda realmente está muerta?

“Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” termina con Chávez comenzando su entrenamiento como hechicera en Kamar-Taj y con Stephen caminando por las calles de Nueva York mientras le aparece un tercer ojo. Al parecer es el precio que debe pagar por utilizar el Darkhold. ¿Qué significa para el futuro del MCU? ¿Qué pasó en las escenas post-créitos?