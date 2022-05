“Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” (“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” en su idioma original), la película número 28 del Universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), se desarrolla tras los eventos de “Avengers: Endgame” y muestra que mientras Strange continúa buscando la Piedra del Tiempo, un viejo amigo convertido en enemigo pone fin a sus planes y hace que desate un mal indescriptible.

La película que forma parte de la Fase 4 del MCU se grabó entre noviembre de 2020 y abril de 2021 con algunos retrasos debido a la pandemia de coronavirus, cuenta con la dirección de Sam Raimi, el guion de Michael Waldron y las actuaciones estelares de Benedict Cumberbatch como Stephen Strange y Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff.

El elenco de “Doctor Strange 2″ lo completan actores como Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg y Rachel McAdams. Pero ¿quién es quién en la película de Marvel que se estrena el 5 de mayo en los cines de América Latina.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “DOCTOR STRANGE 2″?

1. Benedict Cumberbatch es el Dr. Stephen Strange

Cumberbatch vuelve como el neurocirujano que se convirtió en un maestro de las artes místicas, pero también dará vida a las múltiples versiones alternativas del personaje, incluidos Sinister Strange. Esta vez, el protagonista viaja al multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.

Benedict Cumberbatch como una de las versiones de Strange en "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” (Foto: Marvel Studios)

2. Elizabeth Olsen es Wanda Maximoff / Bruja Escarlata

Wanda puede utilizar la magia del caos, la telepatía, la telequinesis y alterar la realidad, así que Strange la busca para obtener ayuda con respecto al multiverso. ¿La magia oscura del Darkhold se apoderará de ella? Por lo visto en el tráiler de “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”, la respuesta es sí.

Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff en "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” (Foto: Marvel Studios)

3. Chiwetel Ejiofor es Karl Mordo

Karl Mordo es un exmaestro de las artes místicas y mentor de Strange. Tras descubrir el secreto de la Ancient One se convierte en el enemigo de Stephen. Ejiofor también interpreta a las versiones alternativas de su personaje.

Chiwetel Ejiofor como Karl Mordo en "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” (Foto: Marvel Studios)

4. Benedict Wong es Wong

Wong es el nuevo Hechicero Supremo, mentor y amigo de Strange. Además, es el encargado de proteger las reliquias y libros más valiosos de Kamar-Taj. Al igual que sus otros compañeros de reparto, Wong también interpreta versiones alternativas del personaje como Defender Wong.

Benedict Wong como Wong en "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” (Foto: Marvel Studios)

5. Xochitl Gomez es América Chávez

América Chávez es una adolescente que tiene la capacidad de viajar entre dimensiones al abrir portales. Ella pertenece a otro universo conocido como Paralelo Utópico. Xochitl Gomez adelantó a CBR que Gómez está “huyendo de su unicidad hasta que aprende a aceptarla. Estuvo sola durante tanto tiempo y es una sobreviviente”.

Xochitl Gomez como América Chávez en "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” (Foto: Marvel Studios)

6. Rachel McAdams es Christine Palmer

Rachel McAdams vuelve como Christine Palmer, la cirujana de emergencia que era colega y pareja de Stephen Strange, quien la dejó para proteger el Santuario de Nueva York y ahora tendrá que lidiar con el próximo matrimonio de Palmer.

Rachel McAdams como Christine Palmer en "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” (Foto: Marvel Studios)

7. Julian Hilliard y Jett Klyne son Billy y Tommy Maximoff

Billy y Tommy Maximoff son lo hijos que Wanda creó en “WandaVision” y aparecerán en “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”. Aunque son solo manifestaciones del dolor de Wanda, ella no deja de escuchar sus voces.

Los gemelos de la Bruja Escarlata regresan en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (Foto: Disney Plus)

8. Patrick Stewart es Charles Xavier

Patrick Stewart volverá a interpretar al profesor Charles Xavier en la nueva película de Marvel, pero aún no se ha revelado el rol que tendrá en la historia.