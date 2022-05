Como ya es costumbre en las películas de Marvel, tras el final de “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” (“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” en su idioma original) salieron las escenas post-créditos con el propósito de dejar pistas sobre futuras entregas, siendo la aparición de una mujer vestida de púrpura la que causó gran impacto, pues su presencia es de vital importancia para el futuro del MCU. A pesar de que no se menciona su nombre, se trata de Clea.

En las imágenes vemos que ella intercepta a Stephen y le señala que causó una incursión y debe arreglarlo, tras ello abre un portal y dice: “¿A menos que tengas miedo?” De inmediato, Strange muestra su tercer ojo y responde: “En lo más mínimo”.

Debido a la expectativa que ha generado su aparición al final de la película número 28 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), te detallamos quién es y todo lo que debes saber sobre este personaje, que es interpretado por Charlize Theron.

Stephen se enfrentó a Sinister Strange en “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” (Foto: Marvel Studios)

LO QUE DEBES SABER DE CLEA

A continuación, todos los datos que debes conocer sobre Clea, quien destaca por la siguiente frase: “Soy la Hechicera Suprema de la Dimensión Oscura. Mi magia es el partido de cualquiera [The Warlords]. Que me prueben, si se atreven”.

¿Quién es Clea?

Clea es hija de Umar y sobrina del tirano demoníaco Dormammu. Su padre es el príncipe Orini, hijo de Olnar, el ex gobernante de la Dimensión Oscura. Debido a que su nacimiento fue traumático para su madre, esta decide abandonarla porque había perdido la capacidad de volver a su forma faltiniana, una raza de seres energéticos.

Ella crece con su progenitor, lo que la conlleva a servir a Dormammu, pero se vuelve violenta y tiene conflictos con su hermano. En un momento, su propio tío llega a derrotarla y desterrarla a otro reino, haciendo que ella creciera sin conocer la identidad de su madre.

¿Cómo conoce a Doctor Strange?

Dentro de los planes de Dormammu estaba conquistar el planeta Tierra, pero el Anciano alerta de esto a Doctor Strange, quien viaja a la Dimensión Oscura para detenerlo. Cuando llega, llama la atención de Clea que no duda en seguirlo y advertirle que desista porque podría morir si se enfrenta a su tirano tío. Él no le hace caso y ella es encarcelada por traición, cuyo castigo se conocería luego que derrote a Stephen.

Mientras ambos se enfrentan, llegan a escapar los Mindless Ones, unos seres que Dormammu mantenía bajo control, haciendo que los dos unan fuerzas para contenerlos; y lo logran. Como agradecimiento, cumple el pedido de Doctor Strange: no invadir la Tierra y liberar a Clea.

El Doctor Strange y Clea se conocieron cuando él va a la Dimensión Desconocida para impedir un ataque a la Tierra (Foto; Marvel Comics)

Se vuelve aliada de Strange

Tiempo después, ella nuevamente es encarcelada por Dormammu en su intento de ayudar a Stephen. Como castigo, la obliga a ver cómo Strange y el barón Mordo, luchan entre sí. Al inicio de la pelea, este último comienza a ganar, pero las cosas cambian y con tal de no perder, el pariente de Cleo entra a la batalla, aunque todo fue en vano pues pierde.

Molesto por los resultados, retorna a la Dimensión Oscura y contacta a Strange para informarle que Clea fue desterrada a otra dimensión. Más adelante, ella es rescatada y Dormammu se ocupó de Eternity; es decir la Dimensión Oscura queda sin un gobernante.

Tras ser liberada de su exilio, Umar decide acabar con Strange, para ello lanza a Clea a otra dimensión, pero Stephen la rescata, aunque el Anciano le advierte que la única forma de protegerla es mandándola, una vez más, a otra dimensión en la que coincide con Dormammu, por fortuna Strange la alcanza y derrota a su tío.

Clea va a la Tierra

Stephen se da cuenta que único lugar seguro para ella es la Tierra y la lleva a Nueva York para iniciar su nueva vida, pero en este planeta, Clea pierde sus poderes haciendo que extrañe la Dimensión Oscura. Con el tiempo, Stephen Strange se convirtió en el nuevo Hechicero Supremo, por lo que la invitó a convertirse en su discípula oficial en las artes místicas. Desde ese momento, compartieron muchas cosas juntos.

Sin embargo, en una ocasión el alma de Clea fue corrompida por la daga de plata malvada y se transformó en un ser de energía con mayor destreza mágica haciendo que intente matar a Strange, por fortuna no lo logra y llegan a liberarla de esta influencia. Se enamoran.

Clea Strange se convierte en la gobernante de la Dimensión Oscura (Foto: Marvel Comics)

Retorna a la Dimensión Oscura

Cuando Clea se entera que los habitantes de la Dimensión Oscura querían que ella sea su gobernante, decide irse, sin importarle los ruegos de Strange. Una vez en su reino nativo, ella se enfrenta a su padre y Umar, enterándose que era su madre en plena pelea. Al final, los derrota y destierra a otra dimensión. Al mismo tiempo, le pide a Stephen seguir unidos, pero él la rechaza diciéndole que sus deberes eran con el planeta Tierra, precisa el portal Marvel Fandom.

Clea y Strange se casan

Ellos se vuelven a encontrar al poco tiempo y confiesan sus sentimientos pese a estar separados, por lo que deciden casarse, pero como no podían hacerlo legalmente porque ella era un ser extradimensional, usan unos anillos mágicos, que los conectaba para la eternidad.

Su relación fue complicada porque Clea debía estar en la Dimensión Oscura y Stephen en la Tierra, pero ella trataba de ir a ver a su amado, así sea por un corto tiempo. Sin embargo, en una ocasión lo vio aparentemente coqueteando con otras mujeres, hecho la dejó devastada y se fue por un largo periodo. Ellos permanecieron conectados como amigos.

Muerte de Strange

Debido a que Stephen necesitaba salvar su planeta recurre a Mephisto, quien accede en ayudarlo, pero a cambio le dice que Clea lo olvidaría. Él decide ir a ver a su amada y le pregunta si tenía la esperanza de que vuelvan a estar juntos, pensando que iba a responderle con un “No”, ella le contesta afirmativamente, situación que lo dejó desconsolado, pues ya había hecho el trato y la mujer comenzaba a perder la memoria.

Después, Stephen es asesinado, lo que conllevó a que los hechizos mágicos y los tratos que realizó perdieran su efecto. Fue así que Cleo lo recordó todo y buscó al asesino de Strange, además tuvo la oportunidad de despedirse de él, quien le dejó el Ojo de Agamotto y la Capa de levitación.

Clea se convierte en hechicera suprema

Tras la partida de Stephen, Clea se convirtió en la nuevo Hechicera Suprema de la Tierra, adoptando el apellido Strange.

Clea Strange llega a convertirse en la hechicera suprema (Foto: Marvel Comics)

¿CUÁLES SON LOS PODERES DE CLEA?

Debido a que Clea es mitad Faltine y mitad mortal dimensional oscura, además de volar y flotar tiene los siguientes poderes: