“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” o “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”, en español, se estrenó el 5 de mayo de 2022 en América Latina y al día siguiente en Estados Unidos desatando la locura entre los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés). Si bien, hay varios rostros conocidos, uno de ellos llamó mucho la atención, nos referimos a Xóchitl Gómez, la actriz que interpreta en la película a América Chávez, la superheroína latina LGBTQ+.

En la ficción, ella es una adolescente que tiene varios poderes como: la capacidad de vuelo autopropulsado, velocidad y fuerza sobrehumana, invulnerabilidad y viaje interdimensional (puede crear portales en forma de estrella de cinco puntas para transportarse entre realidades). Pertenece a otro universo conocido como Paralelo Utópico.

Debido a que la actuación de la actriz con ascendencia mexicana ha creado gran impacto en los espectadores, te contamos todo lo que debes saber sobre ella.

En "Doctor Strange 2", Xóchitl Gómez da vida a la superheroína América Chávez (Foto: Marvel Studios)

¿CÓMO XÓCHITL GÓMEZ LOGRÓ CONVERTIRSE EN AMÉRICA CHÁVEZ EN “DOCTOR STRANGE 2″?

Cuando convocaron para el casting que elegiría a la superheroína América Chávez, Xóchitl Gómez no dudó ni un segundo en presentarse, pues sentía que estaba preparada para el papel, ya que desde pequeña, por recomendación de su madre, había practicado artes marciales con el fin de involucrarse en el cine de acción.

A pesar de que solo había aparecido en algunas producciones como “The Baby Sitters Club”, la cual abandonó tras ser convocada para incursionar en el MCU, y “Gentefied”, ella postuló. Aunque había pasado más de medio año de su casting sin tener alguna respuesta, continuó con su entrenamiento para impresionar otra vez si en caso la llamaran, pero no fue necesario ya que se hizo con el personaje.

América Chávez en #Doctor Strange 2" tiene varios superpoderes (Foto: Marvel Studios)

TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE XÓCHITL GÓMEZ

A continuación, algunos datos de la adolescente que ha incursionado en el mundo de Marvel.

1. Nacimiento y edad

Xochitl Gomez-Deines nació en Los Ángeles, Estados Unidos, el 29 de abril de 2006. Actualmente tiene 16 años.

2. ¿Qué significa su nombre?

Su nombre Xóchitl significa flor en Náhuatl, una lengua ancestral hablada en México y otros países de Centroamérica.

A fines de abril, la actriz celebró sus 16 años (Foto: Xóchitl Gómez / Instagram)

3. Familia

La joven actriz tiene ascendencia azteca, debido a que su padre es mexicano, mientras que su madre es caucásica estadounidense.

4. Inicios en la actuación

Ella se inició en el mundo de la actuación a los 5 años participando en musicales locales. Para los 10 años comenzó a aparecer en comerciales y programas televisivos.

Xochitl Gomez posando para la camara en una cefetería (Foto: Xochitl Gomez / Instagram)

5. Apariciones en televisión

“Raven’s Home” (2018). En la serie cómica, ella es una periodista escolar. Apareció en los episodios: “Ganadores y perdedores” y “Raven’s Home: Remix”.

En la serie cómica, ella es una periodista escolar. Apareció en los episodios: “Ganadores y perdedores” y “Raven’s Home: Remix”. “Eres lo peor” (2019). En la serie de comedia y romance da vida a Niña Eclipse en el episodio “Los Pilares de la Creación”.

En la serie de comedia y romance da vida a Niña Eclipse en el episodio “Los Pilares de la Creación”. “Gentefied” (2020). En la serie de comedia y drama fue la joven Ana en el episodio “Café Marrón”.

En la serie de comedia y drama fue la joven Ana en el episodio “Café Marrón”. “The Baby-Sitters Club” (2020). Su personaje fue Dawn Schaefer, un rol principal, y apareció solo en siete episodios, pues lo abandonó tras ser convocada para incursionar en el MCU.

La adolescente tras haberse realizado un cambio de look (Foto: Xóchitl Gómez / Instagram)

6. Actuaciones en cine

“Shadow Wolves” (2019). En la película de acción y aventura, Xochitl Gomez interpretó a Chucky.

En la película de acción y aventura, Xochitl Gomez interpretó a Chucky. “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” (2022). Da vida a la superheroína América Chávez.

La actriz Xochitl Gómez asiste a la proyección especial de "In The Heights" del Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles (LALIFF) en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California, el 4 de junio de 2021 (Foto: Valerie Macon / AFP)

7. Premios

A su corta edad, Xochitl Gomez ya ha sido galardonada. En los Premios Young Artist 2021 ganó en la categoría Actriz de Reparto Adolescente por su actuación en “Shadow Wolves”.

8. Activista

La adolescente ha marchado en apoyo al movimiento Black Lives Matter y la Marcha Mundial de las Mujeres de 2017.

Xochitl Gomez asiste al estreno de "Encanto" en El Capitan Theatre de Los Ángeles, California, el 3 de noviembre de 2021 (Foto: Michael Tran / AFP)

9. Idiomas

La actriz dos idiomas: inglés y español.

10. Redes sociales

Su cuenta de Instagram oficial es @_xochitl.gomez, donde tiene más de 500 mil seguidores.

La vez que cumplió 15 años. Con su vestido, corona y comiendo su pastel (Foto: Xochitl Gomez / Instagram)

