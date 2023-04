Anya Taylor-Joy es parte del elenco de “Super Mario Bros.: La película”, que llegó a los cines el 5 de abril de 2023 en Estados Unidos y América Latina. A raíz del lanzamiento de la cinta, ha resurgido una entrevista que le hicieron años atrás a la famosa actriz sobre sus ojos. Una situación incómoda que ha llamado la atención a más de uno y que la intérprete supo responder con mucha clase.

En “Super Mario Bros.: La película”, Anya Taylor-Joy da su voz a la princesa Peach, la célebre mujer vestida de rosado y con su cabellera rubia. Para ello, la actriz de Hollywood se introdujo al mundo de los videojuegos y hasta se convirtió en gamer.

Así Anya Taylor-Joy sigue sumando títulos a su exitosa carrera, que ha sido galardonada con varios reconocimientos, incluido un Globo de Oro y un Premio del Sindicato de Actores. Si bien la intérprete goza de un talento y una belleza indiscutible, ha tenido que hacer frente a comentarios sobre su aspecto físico. Así ocurrió en una entrevista que le hicieron en el 2016. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te lo contamos.

Anya Taylor-Joy ha recibido varios reconocimientos, incluido un Globo de Oro, un Premio del Sindicato de Actores y un Premio de la Crítica Televisiva (Foto: Anya Taylor-Joy/ Instagram)

LA PREGUNTA INCÓMODA QUE LE HICIERON A ANYA TAYLOR-JOY SOBRE SUS OJOS

Durante una entrevista realizada en 2016, Anya Taylor-Joy recibió una pregunta sobre su aspecto físico por parte de una publicación: “Tienes esos ojos tan hermosos y están tan separados. Cuando eras niña ¿te hacían sentir algún complejo?”.

La actriz, quien entonces tenía 20 años, contestó de la mejor manera posible: “Puedo recordar cuando Facebook estaba de moda y yo no era consciente de que mis ojos estaban separados hasta que alguien me etiquetó en una foto de un pez y me decían ‘esta eres tú porque tus ojos son como en la foto’”.

Según contó Taylor-Joy, criada en Argentina, las burlas que recibió sobre sus ojos ocasionaron que por un tiempo no se mirara en el espejo. “Todavía no paso mucho tiempo delante de espejos porque así no tengo que lidiar con mi cara”, señaló.

Si bien reconoció que había aprendido a aceptarse tal y como es, mejorado la relación consigo misma, también hizo hincapié que los comentarios que recibió la afectaron mucho.

Anya Taylor-Joy recibió una pregunta incómoda sobre sus ojos (Foto: Anya Taylor-Joy/ Instagram)

FANS SALEN EN DEFENSA DE ANYA TAYLOR-JOY

La entrevista resurgió tras el estreno de “Super Mario Bros.: La película”, donde Anya Taylor-Joy da su voz a la princesa Peach. Es por ello que los seguidores de la intérprete han acudido en su defensa enviándole mensajes de cariño y apoyo.

“Cada vez que la veo en pantalla me quedo hipnotizado y cautivado por su belleza”, “Es literalmente una de las más hermosas”, “Es tan triste que algunos perdedores miserables en internet puedan arruinar la autoestima de alguien de esa amanera”, son algunos de los comentarios a favor de Anya Taylor-Joy.