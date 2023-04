La película tan esperada por los fanáticos y gamers del mundo Mario Bros. es una realidad. “Super Mario Bros., la película” ya se estrenó y millones de espectadores alrededor del mundo vienen disfrutando de las aventuras de los hermanos plomeros en la pantalla grande. En ese sentido, hay aspectos poco conocidos respecto a la realización. Uno de ellos es la condición que puso la actriz Anya Taylor-Joy para formar parte de la cinta.

El filme, producido por la empresa Illumination en asociación con Nintendo y distribuida por Universal Pictures, invirtió alrededor de 100 millones de dólares. Varios millones fueron destinados a su reparto de voces -es una película con animación digital- en donde destacan los actores Chris Patt, Jack Black y Anya Taylor-Joy.

Precisamente, la actriz de “Gambito de dama” se encargó de dar vida -al menos por voz- a la princesa Peach, la célebre mujer vestida de rosado y con su cabellera rubia. No obstante, para que la artista aceptase la labor hubo una condición que la producción debió aceptar.

EL REQUISITO QUE PUSO ANYA TAYLOR-JOY PARA INTERPRETAR A LA PRINCESA PEACH EN “SUPER MARIO BROS.: LA PELÍCULA”

La también estelar de “La bruja” se tomó muy en serio su papel, y como parte de su preparación se introdujo al mundo de los videojuegos y hasta se convirtió en gamer.

“Me gusta este personaje porque tiene mucha fuerza, está encargada de toda la situación y me gusta pensar que tengo algo de ello”, expresó Taylor-Joy durante la conferencia de promoción del film.

En esa misma línea, la histrionisa quiso adoptar un toque de originalidad y puso una condición para prestar su voz a la producción.

“Me emociona mucho que todo el equipo haya estado atrás de esa idea, yo siempre dije que no lo quería interpretar si no era una princesa moderna y más fuerte”, agregó Anya. Así, si no has visto la película, te adelantamos que verás a una Peach tenaz.

Anya durante la premier de "Super Mario Bros.: la película" en Los Ángeles (Foto: AFP)

¿CÓMO VER “SUPER MARIO BROS.: LA PELÍCULA”?

Originalmente, el estreno de “Super Mario Bros.: La película” estaba programado para el 21 de diciembre de 2022, pero se trasladó al 7 de abril de 2023 y luego se retrasó hasta el 5 de abril de 2023, fecha en que llegó a los cines de Estados Unidos y América Latina.

Fecha de estreno de “The Super Mario Bros. Movie” por país: