Mario es uno de los personajes más famosos de Nintendo y de la cultura pop. El protagonista de cientos de videojuegos ha trascendido las consolas en múltiples ocasiones y su más reciente proyecto es “Super Mario Bros. La película”, protagonizada por Chris Pratt y Anya Taylor-Joy. Aquí te contaremos acerca del resto del reparto.

Esta no es la primera vez que se realiza una adaptación de la franquicia para la pantalla grande. Anteriormente, se realizó una película anime titulada “Super Mario Bros.: ¡La gran misión para rescatar a la princesa Peach!”.

Sin embargo, la versión live-action de 1993, “Super Mario Bros.”, fue la que tuvo el peor recibimiento.

En enero de 2018, Nintendo anunció que colaboraría con Illumination y Universal para producirla. El primer estudio ha estado detrás de éxitos animados como “Mi villano favorito”, “La vida secreta de tus mascotas” y “Sing”.

“Super Mario Bros. La película” está programada para estrenarse el 7 de abril de 2023. Antes de continuar, mira aquí el tráiler de la película.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “SUPER MARIO BROS”

1. Chris Pratt como Mario

Mario es un personaje creado por Shigeru Miyamoto, el diseñador de videojuegos de Nintendo. Ha sido protagonista de cientos de juegos, series y películas acerca de la franquicia. En la historia central, se trata de un plomero italiano que tiene como objetivo rescatar a la princesa Peach de las garras de Bowser.

Chris Pratt está a cargo de dar su voz para el personaje de Mario, pese a la controversia. Principalmente, es conocido como Star-Lord / Peter Quill en las películas de “Guardianes de la Galaxia” y por su participación en las recientes cintas de “Jurassic World”.

2. Charlie Day como Luigi

Luigi es el hermano menor de Mario y su compañero de aventuras en la franquicia. Apareció por primera vez en el juego “Mario Bros”. de Game & Watch y, usualmente, es el personaje del segundo jugador. Al parecer, él será el secuestrado por Bowser en esta película.

Charlie Day es un actor estadounidense conocido por su divertido papel en “Horrible Bosses” y en la serie “Colgados en Philadelphia”. Todo indica que dará su toque de comedia al personaje.

3. Anya Taylor-Joy como la princesa Peach

La princesa Peach es la gobernante del ficticio Reino Champiñón, de donde vienen Mario y Luiggi. Vive junto a Toad y siempre debe defenderse de ataques y secuestros de Bowser. Frecuentemente interpreta a la damisela en apuros, por lo que sería interesante ver qué nuevo ángulo le podrían dar. Por las imágenes del tráiler, parece que dará mucha más batalla que lo usual.

En "Super Mario Bros. La película", la princesa Peach aparece dispuesta a enfrentarse a Bowser y luchar con su arma (Foto: Illumination y Nintendo)

Anya Taylor-Joy es una estrella en ascenso, conocida por protagonizar las series “Gambito de dama” y “Peaky Blinders”. Además, ha formado parte de películas como “La bruja”, “Split”, “Emma”, “The menu” y “Amsterdam”.

Anya-Josephine Taylor-Joy es una actriz y modelo británica-argentina que nació en Estados Unidos por accidente, pues su familia se encontraba de vacaciones en el país (Foto: Anya Taylor-Joy / Instagram)

4. Jack Black como Bowser

Bowser es el villano de la franquicia de “Mario Bros”. Es el rey de los Koopas y es uno de los más poderosos de su especie. Es el archienemigo del protagonista y suele secuestrar a la princesa Peach.

En "Super Mario Bros. La película", Bowser captura a Luigi en busca de Mario (Foto: Illumination y Nintendo)

Jack Black es un conocido actor y comediante estadounidense, conocido por protagonizar “Escuela de Rock”, “Jumanji”, “Amor ciego” y “Kung Fu Panda”.

Jack Black lideró la banda escolar en la película "Escuela de rock"(Foto: ABC)

5. Keegan-Michael Key como Toad

Toad es un ciudadano del Reino Champiñón que tiene la cabeza en forma de este hongo. Es uno de los asistentes de la princesa Peach y vive con ella en el castillo.

Toad también se refiere a la especie de ciudadanos de Reino Champiñón que también aparecen en "Super Mario Bros. La película" (Foto: Illumination y Nintendo)

Keegan-Michael Key es un actor estadounidense conocido por sus papeles en “Parks and Recreation”, “Dolemite is my Name”, “The Prom”, entre otros.

Keegan-Michael Key es parte del reparto de "The Prom" junto con James Corden, Nicole Kidman y Meryl Streep (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Super Mario Bros. La película”: