Durante 12 temporadas y 279 episodios Sheldon Cooper se encargó de demostrar a todos los fans de la sitcom estadounidense que es el mejor científico, que merece el nobel por sus conocimientos y que si no se hace lo que él quiere está mal o, simplemente, no se hace.

Sheldon Cooper es uno de los personajes principales de “The Big Bang Theory” e interpretado por Jim Parsons. El personaje fue un niño prodigio, con un recuerdo eidético que comenzó la universidad a la edad de once años y obtuvo un doctorado a los dieciséis años.

Es un físico teórico que investiga la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas, y a pesar de su coeficiente intelectual de 187, encuentra muchos aspectos rutinarios de situaciones sociales difíciles de comprender.

El personaje de Parsons se jacta continuamente de su inteligencia y tiene una forma de vida extremadamente ritualizada. Y si bien es un genio, al parecer, de los 279 capítulos que conforman “The Big Bang Theory”, en un episodio de la serie falla la memoria de Sheldon Cooper, comete un error y lo deja en evidencia.

EL ERROR DE SHELDON COOPER SOBRE SUPER MARIO 64

Sheldon comete un gran error sobre el mundo de Mario Bros. en la temporada 2 de “The Big Bang Theory”. Además de su incomparable conocimiento científico, el genio también se enorgullece de ser un experto en cultura geek, que incluye videojuegos. Por ello, al parecer, no estuvieron tan informados sobre cómo funcionan ciertas consolas, como la Nintendo 64.

Y es que el doctor Cooper ha sabido mostrar su dominio en varias materias, sobre todo, cuando estpa frente a sus amigos. Es así que cuando está obsesionado con su trabajo, pasa su tiempo libre realiza varias actividades geek, como revisar nuevos lanzamientos de cómics en la tienda de Stuart (Kevin Sussman) o se divierte con juegos de mesa con su grupo.

Pero también pasa su tiempo en los videojuegos. A veces solo, otras con sus amigos. Este fue el caso en el episodio ‘The Codpiece Topology’ de la temporada 2 de “The Big Bang Theory”. Sheldon Cooper se ve obligado a jugar solo en el pasillo mientras Leonard (Johnny Galecki) intenta volver con Leslie (Sara Gilbert) con una cita en casa.

Antes de ser expulsado de su propio departamento, un entusiasta Sheldon anuncia que su madre le envió su vieja Nintendo 64 de Texas. Aunque Leonard no le hace caso, Sheldon abre la caja y dice que jugará Mario. Continúa hurgando en el paquete y descubre que su madre le envió la tarjeta de memoria, y dice que podrá retomar el juego donde lo dejó en 1999.

Solo hay un pequeño error: Super Mario 64 no guarda el progreso del juego en la de memoria sino en su cartucho. De hecho, casi todos los juegos se guardan en el cartucho, y los usuarios pueden acceder a los archivos independientemente de qué Nintendo 64 se esté usando o si uno tiene un memoria expandible o externa.

Leonard, quien supuestamente también está bien instruido en los temas geek, tampoco menciona este detalle. Aunque se puede excusar porque en ese momento le importaba más la cita con Leslie que las cosas de su compañero.

Cabe mencionar que esta no es la única vez que Sheldon se equivocó en el tema de los vieojuegos y consolas. En el episodio ‘The Indecision Amalgamation’ de la temporada, tuvo problemas para elegir entre comprar una Xbox One y una PlayStation 4, cuando no debería haber tenido problemas con la elección. Si has visto la serie, sabrás que una vez a la semana tiene una noche de Halo, franquicia exclusiva de Xbox. Si Sheldon no tuviera esa consola, no podría jugar.

